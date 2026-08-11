Enrique Berteriak Jelang Piala Super Eropa: Saya Tidak Punya Pemain

Paris Saint-Germain menjalani persiapan yang luar biasa jelang final Piala Super Eropa melawan Aston Villa, di tengah keterlambatan kembalinya sejumlah besar pemainnya akibat keikutsertaan di Piala Dunia, sesuatu yang menempatkan Luis Enrique pada tantangan tidak biasa sebelum ujian resmi pertama di musim baru.

Tim asal Prancis itu bersiap menghadapi Aston Villa yang dipimpin Unai Emery, besok Rabu, di kota Salzburg, Austria, demi mencari awal yang kuat untuk musim baru yang di dalamnya mereka berambisi melanjutkan panen gelar.

Luis Enrique: Kami memulai musim dengan sebuah final

Luis Enrique menegaskan pentingnya pertandingan ini, meski dalam kondisi sulit yang mendahului laga tersebut, dengan mengatakan: "Ini adalah pertandingan resmi pertama di musim ini, karena itu sangat penting bagi kami. Saya berharap kami mampu mengulangi apa yang kami lakukan tahun lalu, serta mampu bersaing dan berjuang untuk memenangkan Piala Super."

Pelatih asal Spanyol itu, dalam konferensi pers, menyinggung bahwa awal musim ini sangat mirip dengan musim lalu, dari segi kesulitan persiapan akibat kalender pertandingan internasional, seraya menjelaskan bahwa staf teknis tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk bekerja dengan skuad secara lengkap.

Mengenai awal musim, ia mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Saya hampir mendapatkan seluruh periode istirahat selama musim panas. Kini kami merasa segar dan senang untuk kembali, dan kami bekerja untuk memulihkan para pemain secara bertahap. Memulai musim dengan sebuah final berarti kami telah melakukan pekerjaan yang bagus di musim lalu, dan target kami adalah menampilkan level terbaik yang mungkin."

"Kami ingin menang lagi, tetapi itu tidak mudah"

Luis Enrique berbicara tentang ambisi Paris Saint-Germain di musim baru, menegaskan bahwa tim masih menempatkan target-target besar di hadapannya.

Ia mengatakan: "Tentu saja, kami menetapkan target-target ambisius sejak awal dan kami akan terus bekerja dengan cara ini. Semua orang mengira kami mampu menang lagi, tetapi itu hanya sekadar teori, dan kami harus membuktikannya di dalam lapangan."

Ia menambahkan: "Kami ingin menang sekali lagi, tetapi hal itu tidak mudah."

Krisis persiapan: "Saya tidak tahu kondisi para pemain"

Pesan-pesan paling menonjol dari Luis Enrique selama konferensi pers berkaitan dengan sulitnya menyiapkan tim untuk final, di tengah perbedaan waktu kembalinya para pemain.

Ia menjelaskan: "Tahun lalu adalah tahun yang luar biasa, dan tahun ini pun demikian. Dari segi persiapan, sulit untuk mengatur jumlah menit yang bisa dimainkan setiap pemain."

Ia melanjutkan: "Kami akan mencoba bermain dengan level terbaik yang mungkin. Kami ingin berada dalam kondisi terbaik yang mungkin di akhir musim, dan bukan harus di awalnya."

Mengenai periode persiapan, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Kami mengalami banyak absennya pemain selama pertandingan pramusim, karena itu sulit untuk memprediksi siapa yang akan mampu bermain."

Kemudian ia melontarkan pernyataannya yang mencolok: "Saya tidak punya pemain. Sebagian pemain kembali pada hari Senin, dan sebagian lainnya kembali pekan lalu. Kami mencoba bersiap dengan cara sebaik mungkin, tetapi saya tidak tahu dalam kondisi fisik seperti apa para pemain kami nantinya."

Final Eropa dalam kondisi luar biasa

Luis Enrique memandang bahwa karakter musim ini membuat persiapan untuk pertandingan berbeda dari biasanya, terutama dengan keterlambatan bergabungnya sejumlah elemen tim.

Ia mengatakan: "Penting bagi setiap tim untuk memenangkan sebuah trofi Eropa, dan kita akan melihat jenis pertandingan seperti apa yang bisa ditampilkan kedua tim besok."

Pelatih asal Spanyol itu berharap timnya, meski dalam kondisi seperti ini, mampu mencapai level yang dibutuhkan pada ujian resmi pertama, sebelum memasuki musim panjang yang di dalamnya Paris Saint-Germain menantikan tantangan-tantangan besar di berbagai front.

Pujian terhadap posisi pelatih dan pemain Spanyol

Dalam konteks lain, Luis Enrique memuji level yang telah dicapai para pelatih dan pemain Spanyol, menilai bahwa sepak bola di negaranya mempertahankan kehadirannya di puncak selama bertahun-tahun.

Ia mengatakan: "Sejak bertahun-tahun lamanya, sepak bola Spanyol berada di level tertinggi, baik di sisi pelatih maupun pemain, dan hal ini membuat kami merasa bangga. Pemain Spanyol, demikian pula pelatih Spanyol, mendapatkan penghargaan yang besar."

Ia menyinggung penobatan timnas Spanyol dengan gelar dunia keduanya, seraya mengungkapkan harapannya agar hal itu menjadi awal dari babak baru kesuksesan bagi timnas dan sepak bola Spanyol.

Ia menutup pembicaraannya dengan menyinggung warisan sepak bola yang dibangun Luis Aragonés, kemudian perkembangan yang dialami sepak bola Spanyol bersama Barcelona-nya Pep Guardiola, menilai bahwa pengalaman-pengalaman itu turut mengukuhkan gaya yang bertumpu pada penguasaan bola dan permainan kolektif serta membuka jalan bagi generasi saat ini.