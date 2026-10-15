Penyerang muda Real Madrid asal Brasil, Endrick, merangkum perasaan rekan-rekannya di dalam ruang ganti terkait sanksi larangan bermain empat pertandingan yang dijatuhkan Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol kepada rekan senegaranya, Vinicius Junior.

Pengumuman resmi sanksi tersebut dirilis kemarin, Rabu, beberapa jam sebelum laga Real Madrid melawan Roma di Liga Champions, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos (4-3) lewat comeback gila di Stadion Olimpico.

Sanksi untuk bintang Brasil itu datang menyusul kartu merah yang diterimanya pada laga LaLiga terakhir melawan Villarreal, Sabtu lalu, karena menjambak rambut pemain Villarreal, Nathan Salibah, pada awal serangan yang berujung gol untuk pemain Brasil itu sendiri, yang kemudian dianulir.

Endrick, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua melawan Roma dan mencetak satu gol, berkata setelah pertandingan: "Kami tahu seharusnya sanksinya dua pertandingan, tetapi di dalam hati kami tahu bahwa hukumannya tidak akan seperti itu."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar "Marca": "Apa yang mereka lakukan terhadap Vinicius itu gila, dan ini tidak akan berubah. Kami sudah tahu bahwa akan jadi seperti ini, dan bahwa mereka akan menjadikan Vinicius sebagai sasaran."

Ia melanjutkan: "Dia pria yang kuat dan selalu berjuang melawan segala hal, dan ketika dia kembali, dia akan kembali dalam kondisi terbaiknya."

Sebelum pertandingan, pelatih Real Madrid Jose Mourinho menolak mengomentari sanksi Vinicius, tetapi ia mempertanyakan waktu pengumumannya: "Mengapa pengumuman dilakukan dua jam sebelum pertandingan sepenting ini di Liga Champions?"







