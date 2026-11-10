Endrick: Saya ingin bermain, dan masa depan saya pada Januari belum diketahui

Striker Real Madrid, Endrick, berbicara terus terang soal masa depannya dalam periode mendatang, seraya menegaskan bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Endrick, yang berusia 20 tahun, menjadi orang pertama yang berbicara seusai tibanya rombongan timnas Brasil, yang memulai persiapannya untuk menjalani dua pertandingan selama jeda internasional saat ini, melawan Jepang pada Sabtu, lalu Singapura pada 17 Oktober.

Endrick berbicara soal masa depannya: "Saya masih berusia 20 tahun, jadi saya akan melihat bagaimana keadaan akan berjalan. Yang saya inginkan hanyalah bermain, merasa bahagia, dan membantu rekan-rekan setim saya."

Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari, urusan itu ada di tangan Tuhan. Yang saya harapkan hanyalah yang terbaik bagi karier saya. Apa yang sudah ditakdirkan untuk terjadi pasti akan terjadi. Saya akan tetap rendah hati dan terus memberikan yang terbaik yang saya miliki. Madrid adalah kota yang luar biasa, tapi saya akan selalu melakukan apa pun yang diperlukan demi kemajuan karier saya."

Striker Brasil itu juga menyampaikan pesan kepada pelatihnya, dengan mengatakan: "Saya punya kepercayaan besar kepada Mourinho. Ia berkomunikasi dengan saya setiap hari, bukan untuk membicarakan sepak bola, melainkan untuk menanyakan kabar kehidupan pribadi saya."

Ia melanjutkan: "Saya akan selalu memberikan segala yang saya miliki demi Real Madrid, karena klub berada di atas segalanya, tapi perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan Mourinho kepada saya memberi saya motivasi yang lebih besar untuk memberikan segala yang saya miliki."

Endrick juga mulai memikirkan ajang-ajang mendatang bersama timnas negaranya, di mana ia mengatakan: "Saya berharap bisa berada di level terbaik saya pada 2030, agar saya dapat membantu timnas. Yang kami inginkan hanyalah merebut kembali gelar Piala Dunia."

Endrick menempatkan Piala Dunia 2030, yang dijadwalkan digelar di Spanyol, sebagai salah satu target terpentingnya ke depan, setelah ia sudah menjadi salah satu elemen penting di skuad timnas Brasil.