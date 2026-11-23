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Pelatih Real Madrid asal Portugal, José Mourinho, mengumumkan skuadnya untuk menghadapi wakil Belanda, PSV Eindhoven, pada laga yang dijadwalkan berlangsung Selasa malam besok dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions di Stadion Santiago Bernabéu.

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Penyerang asal Brasil, Endrick, dicoret dari skuad Real Madrid setelah Los Blancos pada Senin ini mengumumkan bahwa sang pemain mengalami cedera otot adduktor di kaki kiri, sehingga ia akan absen pada laga Eropa yang dinantikan tersebut.

Di sisi lain, skuad tersebut menghadirkan kejutan dengan masuknya pemain asal Belanda, Denzel Dumfries, meski keikutsertaannya sempat diragukan setelah ia absen dalam sesi latihan terakhir Los Merengues.

Sebelumnya, surat kabar Marca pada pagi ini menyebutkan : “Endrick dan Dumfries tidak tampil di lapangan bersama rekan-rekan setim mereka, sehingga keikutsertaan keduanya dalam pertandingan hampir dipastikan batal.”

Sementara itu, tiga pemain yang cedera, yakni Rodrygo, Ferland Mendy, dan Raúl Asencio, juga tidak dimasukkan ke dalam skuad, seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, karena kondisi mereka belum siap hingga saat ini.

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Berikut skuad Real Madrid:

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Penjaga gawang: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Belakang: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

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Tengah: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Depan: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

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Real Madrid menjalani laga ini dengan moral tinggi setelah memenangi empat pertandingan pertama mereka di fase liga. Mereka mengoleksi 12 poin dan menempati peringkat kedua klasemen, setara dengan Paris Saint-Germain yang mencatat rekor sempurna. Dengan demikian, Los Blancos memiliki peluang baru untuk memperbesar kans lolos langsung ke babak 16 besar.

Real Madrid mengawali perjalanan mereka di Eropa dengan kemenangan atas Inter Milan, sebelum menundukkan AS Roma, RB Leipzig, dan AEK Athens. Hasil tersebut menegaskan kemampuan mereka untuk bersaing ketat memperebutkan gelar kontinental, dan kini mereka berupaya melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi tim asal Belanda tersebut.

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Di kubu lawan, PSV Eindhoven menjalani pertandingan ini dengan menempati peringkat ke-24 dengan raihan 4 poin, hasil dari satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam empat matchday pertama. Mereka dituntut meraih hasil positif melawan Real Madrid demi memperbaiki posisi di klasemen dan menjauh dari ancaman tersingkir dari persaingan memperebutkan tiket lolos.