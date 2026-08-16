Real Madrid mengakhiri masa persiapan untuk musim baru setelah kemenangan atas Schalke dengan skor tiga gol tanpa balas, dan kini sudah mulai memikirkan awal perjalanan di LaLiga, yang akan dihadapi menghadapi Espanyol pada Sabtu mendatang.

Los Blancos meninggalkan masa persiapan musim yang tak diwarnai rasa kekalahan, sementara kesan-kesan awal yang didapat pelatih Jose Mourinho tak bisa lebih optimistis dan positif lagi, terlebih karena sang pelatih baru bisa mengandalkan seluruh elemen timnya beberapa hari terakhir, mulai dari pemain seperti Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Marc Cucurella, dan Jude Bellingham.

Dari semua pemain tersebut, Mourinho bahkan ingin menegaskan secara terbuka sejauh mana komitmen mereka terhadap tim.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan dalam pernyataan kepada saluran Real Madrid, "Saya senang dengan mereka yang datang terlambat. Tidak mudah untuk langsung masuk ke level intensitas tinggi seperti yang kami jalani. Dan tidak mudah bagi mereka untuk menjalani sesi latihan ganda pagi dan sore, karena mereka berlatih di pagi hari bersama tim, dan pada sore hari bersama kelompok kecil yang baru saja datang."

Menurut jaringan "Defensa Central", pesan yang sama juga disampaikan Mourinho di dalam klub, di mana ia sangat mengagumi profesionalisme seluruh pemain dan tingginya tingkat tanggung jawab yang mereka miliki, khususnya 4 pemain yang meninggalkan kesan kuat padanya sejak saat pertama, setelah ia melihat mereka menjalani menit-menit awal mereka.

Kasus keempat pemain Mbappe, Courtois, Cucurella, dan Bellingham memiliki arti khusus, karena mereka semua tiba di Valdebebas sebelum jadwal yang ditentukan untuk bergabung dengan tim, di mana mereka memangkas masa liburan dan kembali lebih awal.

Mourinho sendiri telah memuji hal ini di hadapan presiden klub Florentino Perez, dan ia juga membicarakannya dengan staf kepelatihannya sebagai bukti luar biasa akan rasa kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki para pemain tersebut.

Selain kualitas teknis yang dimiliki semua pemain tersebut, Mourinho memusatkan perhatian di antara para pemainnya pada keinginan dan semangat yang mereka tunjukkan, dua hal yang bahkan tak ia perkirakan dan mengejutkannya secara positif, hanya beberapa hari sebelum dimulainya musim baru.

Mourinho menyadari besarnya tantangan yang menantinya selama periode keduanya bersama Real Madrid, dan karena itu ia ingin menyampaikan pesan optimisme dan semangat kepada para suporter klub, seiring semakin dekatnya waktu dimulainya kompetisi yang sesungguhnya.