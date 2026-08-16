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Emiliano MartinezGetty
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Emiliano Martínez melihat transfer impiannya gagal terwujud dan mendapat persaingan ketat di Aston Villa

Transfers
Aston Villa
Juventus
E. Martinez

Transfer Emiliano Martínez ke Juventus batal, sebagaimana dipastikan antara lain oleh The Athletic. Kiper asal Argentina itu secara pribadi sudah mencapai kesepakatan dengan raksasa Italia tersebut, tetapi mereka gagal mencapai kata sepakat dengan Aston Villa. Sementara itu, klub Inggris tersebut sudah sangat dekat dengan kedatangan Zion Suzuki.

Martínez, yang kini berusia 33 tahun, masih terikat kontrak dengan Villa hingga pertengahan 2029, tetapi sudah cukup lama ingin hengkang dari Birmingham. Juventus tampak memberi jalan keluar dan juga telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang penjaga gawang.

Namun, transfer itu tidak akan terwujud. Villa meminta biaya transfer sebesar 15 juta euro, sedangkan Juventus tidak ingin melampaui 6 juta euro plus bonus.

Karena jarak antara permintaan dan penawaran terlalu besar, Juventus memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut. Menurut pakar bursa transfer Matteo Moretto, klub itu kini mengalihkan bidikannya kepada Guglielmo Vicario (29) dari Tottenham Hotspur.

Sementara itu, Villa sedang sibuk mengupayakan kedatangan Zion Suzuki. Potensi kedatangan kiper Jepang itu sepenuhnya tidak berkaitan dengan situasi Martínez, demikian dipastikan The Athletic, sehingga Martínez tampaknya akan menghadapi masalah jika tetap bertahan di Villa. Manajer Unai Emery juga memiliki Marco Bizot (35) dalam skuadnya, meski ia tampaknya juga tidak akan menjadi pilihan pertama.

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Villa siap menggelontorkan 30 juta euro secara tetap dan 5 juta euro dalam bentuk bonus untuk Suzuki, yang memiliki kontrak dengan Parma hingga pertengahan 2029. Ini menjadi hari-hari yang sibuk bagi pemain Asia berusia 23 tahun itu, yang belum lama ini melihat transfer besarnya batal.

Semua mengarah pada Paris Saint-Germain sebagai klub baru Suzuki. Namun, kesepakatan itu gagal meski semua pihak sudah mencapai kata sepakat, karena agen-agen Suzuki pada saat-saat terakhir meminta komisi tinggi dari PSG.

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