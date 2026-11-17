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Kiper Chelsea Emiliano Martinez akan kembali membela Argentina setelah lama absen dalam laga persahabatan melawan Kosta Rika pada Selasa, usai pulih dari cedera rahang yang mengerikan. Lionel Scaloni memastikan kiper yang mengenakan masker pelindung itu akan menjadi starter di Cordoba saat tim nasional bersiap menguji fondasi taktik baru.

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Martinez kembali membela Argentina setelah lama dinantikan

Martinez akan kembali tampil dalam pertandingan kompetitif bersama Argentina saat menghadapi Kosta Rika di Cordoba pada Selasa. Kiper Chelsea itu telah pulih sepenuhnya dari cedera rahang yang mengerikan yang dialaminya pada Oktober. Martinez harus menjalani operasi setelah berbenturan keras dengan bek Everton Jarrad Branthwaite dalam kemenangan Chelsea 2-0 . Ia kemudian absen selama beberapa pekan untuk menjalani rehabilitasi intensif.

Juara Piala Dunia 2022 itu kini akan kembali menempati posisi di bawah mistar gawang tim nasional. Ia menggantikan kiper Manchester City Geronimo Rulli setelah kekalahan 2-1 yang mengecewakan dari Uruguay .

Scaloni pastikan kiper kembali dengan hati-hati

Pelatih Argentina Scaloni memastikan Martinez akhirnya siap menjadi starter bagi tim nasional. Ia mengaku sempat mempertimbangkan untuk memainkan sang kiper melawan Uruguay, tetapi pada akhirnya memilih menunggu. Martinez sudah terlihat berlatih bersama rekan-rekan setimnya dengan mengenakan masker pelindung yang dibuat khusus.

"Emiliano akan bermain," kata Scaloni kepada wartawan menjelang laga persahabatan pada Selasa. "Ia mungkin juga sudah bisa bermain pada pertandingan sebelumnya melawan Uruguay, tetapi itu berisiko. Menunggu tiga hari lagi adalah pilihan yang bijaksana."

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Argentina membangun kembali tim tanpa para pemain legendaris

Scaloni bermaksud memanfaatkan laga persahabatan ini untuk bereksperimen dengan susunan taktiknya saat Argentina menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa Lionel Messi. Sang pelatih memastikan ia akan melakukan perubahan besar pada susunan pemain inti.

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"Kami akan melakukan empat atau lima perubahan, bergantung pada sesi latihan terakhir untuk melihat apa yang berhasil," jelas Scaloni. "Berbeda dengan siklus pertama, mungkin sekarang kami punya fondasi yang lebih kuat dan bisa mulai mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain-pemain hebat seperti Messi dan [Angel] Di María, yang tidak lagi bersama kami dan tidak tergantikan.

"Kami tidak bisa benar-benar menggantikan mereka karena mereka termasuk yang terbaik di dunia. Namun, kami bisa mencoba mengisi kekosongan itu dengan pemain-pemain muda yang kami yakini akan bersama kami untuk waktu lama. Itulah tantangan kami, yakni mencapai level tertinggi tersebut, meski saya tidak tahu kapan itu akan terjadi."

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Ujian melawan Kosta Rika menanti di Cordoba

Argentina akan menutup kampanye 2026 mereka di Stadion Mario Alberto Kempes. Tim asuhan Scaloni sangat ingin bangkit dari kekalahan melawan Uruguay dan mengakhiri tahun dengan hasil positif.

Bagi Martinez, pertandingan ini menjadi kesempatan penting untuk memulihkan kebugaran bertandingnya sebelum kembali ke Chelsea. Kiper yang mengenakan masker pelindung itu akan berusaha mencatatkan nirbobol dan kembali mengukuhkan statusnya sebagai starter tak tergantikan bagi klub dan tim nasional.