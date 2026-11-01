Emery memperingatkan para pemainnya soal "Barcelona yang tak kenal ampun" di Camp Nou

Unai Emery, pelatih kepala Aston Villa, meminta para pemainnya untuk meningkatkan level permainan dan tampil lebih konsisten, jika mereka ingin tampil kompetitif menghadapi Barcelona, dalam duel yang dinanti antara kedua tim pada Selasa malam di Stadion "Camp Nou", dalam ajang Liga Champions Eropa.

Tuntutan Emery itu muncul usai hasil imbang melawan Fulham, dalam pertandingan yang tidak memuaskan sang pelatih asal Spanyol tersebut, setelah Aston Villa kehilangan kendali sepanjang babak kedua dan membiarkan lawannya kembali ke dalam skor. Hal ini kembali menyoroti kebutuhan tim untuk mempertahankan levelnya sepanjang menit pertandingan, alih-alih puas dengan periode-periode baik yang tidak menjamin tercapainya hasil yang diinginkan.

Meskipun Aston Villa tidak mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir, setelah meraih 3 kemenangan dan imbang dalam dua duel di Liga Inggris, Emery tidak menilai hasil-hasil tersebut cukup untuk menghapus dampak dari awal musim yang tersendat, sembari menegaskan perlunya perbaikan sebelum ujian Eropa yang sulit melawan Barcelona.

Pelatih Aston Villa itu berkata: "Saya ingin melihat lebih banyak konsistensi. Dalam 5 pertandingan terakhir di liga, kami menang 3 kali dan imbang dua kali. Hasil ini tidak buruk, tetapi awal buruk kami masih menjadi masalah. Kami harus mengubah rencana kami dengan cepat sebagai persiapan menghadapi pertandingan Selasa melawan Barcelona. Kami harus terus bekerja dan melangkah maju."

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL

Emery menyadari besarnya tantangan yang menanti timnya di Camp Nou, terlebih Barcelona hanya kalah dalam satu pertandingan di kandangnya musim ini, yaitu melawan Real Madrid, sehingga hal ini mengharuskan para pemain Aston Villa untuk menampilkan level yang lebih stabil dan terfokus, serta menghindari kemerosotan yang muncul saat melawan Fulham.