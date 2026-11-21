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Chelsea menelan kekalahan menyakitkan di Stamford Bridge pada Sabtu sore. Tim tamu Leeds menang telak 4-1. Lebih buruk lagi, pemain andalan Moises Caicedo terpaksa keluar karena cedera.

Emmanuel Emegha untuk pertama kalinya mendapat kesempatan menjadi starter bagi Chelsea. Penyerang asal Belanda itu didatangkan dari RC Strasbourg pada musim panas lalu dengan biaya transfer 25 juta euro.

Mantan pemain Sparta dan Royal Antwerp itu tidak butuh waktu lama untuk mencetak gol. Pada menit ke-25, ia menerima umpan dari Morgan Rogers. Tanpa ragu, sang penyerang melepaskan tembakan keras ke sudut dekat.

Sesaat sebelumnya, Chelsea mendapat pukulan berat. Caicedo harus meninggalkan lapangan karena cedera dan digantikan oleh Jordan Henderson.

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Chelsea pun tidak bisa lama menikmati keunggulan. Noah Okafor menyamakan kedudukan bagi tim tamu pada menit ke-28. Sang penyerang menggiring bola ke kotak penalti lalu melepaskan tembakan mengecoh yang melewati sela kaki dua bek dan masuk ke sudut jauh.

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Tak lama setelah jeda, Leeds berbalik unggul. Wasit menunjuk titik putih setelah bola mengenai tangan Rogers, keputusan yang masih akan banyak diperdebatkan seusai laga.

Penyerang asal Inggris itu mengangkat kedua lengannya di depan wajah saat menghadapi tembakan dari jarak dekat, lalu bola mengenai lengannya. Terlepas dari tepat atau tidaknya keputusan itu, Calvert-Lewin mengeksekusi penalti untuk mengubah skor menjadi 2-1.

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Tak lama kemudian, Okafor mencetak gol keduanya sore itu. Penyerang asal Swiss tersebut berada di posisi yang tepat untuk menyambut umpan silang dari sisi lapangan dan melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang.

Menjelang akhir laga, Brenden Aaronson menetapkan skor akhir 4-1. Ia menuntaskan umpan terobosan dengan apik dari sudut yang sangat sulit.

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Tottenham Hotspur - Ipswich Town 2-0

Luca Williams-Barnett yang berusia 18 tahun langsung berperan penting bagi Tottenham dengan satu gol dan satu assist dalam kesempatan pertamanya menjadi starter di Liga Primer. Setelah seperempat jam, talenta muda itu membuka skor dengan menyambut umpan silang Pedro Porro menggunakan tulang keringnya.

Tak lama kemudian, sundulan Jan Paul van Hecke melambung di atas mistar, sementara tendangan bebas apik Mohamed Kudus membentur tiang. Menjelang turun minum, kiper Christian Walton dua kali menggagalkan upaya Williams-Barnett mencetak gol keduanya.

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Tak lama setelah jeda, talenta muda asal Inggris itu melewati pemain yang menjaganya, lalu Dominic Solanke menyambut umpan silangnya yang terukur dengan meluncur untuk mencetak gol: 2-0. Williams-Barnett mendapat tepuk tangan sambil berdiri saat ditarik keluar pada menit ke-65.