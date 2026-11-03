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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Emanuelson merekomendasikan satu pemain untuk tim utama Ajax: "Dia bisa menjadi aset berharga"

Ajax

Urby Emanuelson menilai Pharell Nash bisa memberi nilai tambah bagi tim utama Ajax, seperti disampaikan asisten pelatih Jong Ajax itu kepada ESPN.

Senin malam, Jong Ajax menghadapi Vitesse di Keuken Kampioen Divisie. Emanuelson memimpin tim karena pelatih kepala Carlos García tidak bisa hadir akibat skorsing.

Jong Ajax unggul 1-0 saat pertandingan baru berjalan tiga menit. Nash menerima umpan Jahyendrow Amour ke ruang kosong, lalu dengan tenang menuntaskannya ke pojok jauh gawang.

Menurut Emanuelson, pencetak gol itu juga bisa menjadi tambahan berharga bagi tim utama Ajax. Saat ini, Oscar Gloukh dan Abdellah Ouazane bermain di posisi penyerang kiri, meski keduanya berposisi asli sebagai gelandang.

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05 Nov 2026

AJX

AJX

"Menurut saya, Nash harus menjadi pembeda seperti hari ini. Jika ia bisa melakukannya, ia bisa menjadi pemain yang menarik bagi tim utama. Saya banyak bekerja dengannya," kata Emanuelson.

"Ia punya begitu banyak kualitas individu. Ia mengungguli lawannya sepanjang pertandingan. Namun, ia hanya mencetak satu gol. Gol itu memang menentukan, tetapi saya ingin melihat lebih banyak darinya," lanjutnya.

Pada akhirnya, Jong Ajax harus menerima pukulan menjelang akhir pertandingan. Vitesse menyamakan kedudukan lewat gol Jeredy Hilterman: 1-1.

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