El Hadji Diouf, legenda timnas Senegal, mengakhiri kontroversi terkait rumor yang beredar dalam beberapa jam terakhir mengenai adanya perselisihan antara dirinya dan pelatih baru timnas Senegal, Patrick Vieira.

Beredar di media sosial berbagai unggahan yang membicarakan ketegangan hubungan antara Diouf dan Vieira, bersamaan dengan keberadaan timnas Senegal di ibu kota Mozambik, Maputo, dalam persiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Namun, mantan penyerang itu membantah kabar tersebut secara tegas.

Diouf mengatakan sebagaimana disorot oleh situs Senegal "Seneweb": "Saat ini saya berada di Addis Ababa, dalam perjalanan menuju Maputo. Mereka yang mengatakan hal-hal ini tidak bermaksud menghina El Hadji Diouf ataupun Patrick Vieira, melainkan menghina Senegal."

Diouf: Vieira datang untuk bekerja dengan tenang

Diouf tampak tersenyum dan tenang saat berbicara, menegaskan bahwa Vieira mengemban tugas untuk bekerja dalam suasana yang stabil bersama para pemain timnas, dan bahwa dirinya tidak akan menjadi penyebab terganggunya kerja pelatih baru tersebut.

Mantan bintang Liverpool itu menjelaskan: "Jika ada sesuatu yang tidak saya sukai dari Patrick Vieira, saya tidak akan membicarakannya sama sekali, dan saya akan membiarkannya bekerja. Banyak pelatih yang telah datang ke sini, dan kami tidak sepakat dengan mereka dalam beberapa hal, tetapi tak seorang pun pernah mendengar kami membicarakannya."

Ia menambahkan: "Karena itu, hari ini bukanlah saatnya kami melakukan hal tersebut."

Di akhir pembicaraannya, Diouf menyampaikan pesan langsung kepada Vieira, menegaskan bahwa pelatih asal Prancis itu disambut dengan baik, serta memintanya untuk fokus pada tugasnya bersama timnas.

Diouf juga mengajak para pemain timnas Senegal untuk menyatukan fokus pada tujuan utama, seraya mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah memenangi pertandingan dan terus melaju.

Timnas Senegal bersiap membuka era Vieira dengan menghadapi Mozambik pada Jumat lusa dalam laga pertama babak kualifikasi Piala Afrika 2027, sebelum menghadapi Etiopia pada Selasa mendatang di laga kedua.

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