Barcelona kembali memulihkan kekuatan ekonominya berkat Stadion Spotify Camp Nou, tetapi kepergian sementara dari stadion tersebut pada musim 2027-2028 mungkin akan kembali mengurangi kemampuannya untuk berbelanja.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa el clasico keuangan di Liga Spanyol tak diragukan lagi dimenangkan oleh Real Madrid. Klub kerajaan tersebut, yang kemampuan investasinya mencapai 832 juta euro untuk gaji tim serta perekrutan pemain, masih unggul dengan selisih besar atas Barcelona, yang kemampuannya berada di angka 582 juta, meskipun klub Catalan itu mulai mendekatinya.

Barcelona tampil dengan kuat selama bursa transfer musim panas 2026, setelah menjadi salah satu klub paling aktif di pasar, dengan menghabiskan 184 juta euro. Ini merupakan kali pertama sejak 2019 pengeluaran mereka mencapai level tersebut.

Namun, ada faktor misterius yang membayangi di cakrawala, yang mungkin akan menghambat perbaikan ini dan menunda kembalinya Barcelona ke level yang setara dengan Real Madrid dari segi keuangan, yaitu proses renovasi Stadion Camp Nou.

Barcelona selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi tajam dan ketidakstabilan finansial yang besar, hingga terpaksa memanfaatkan celah yang ada dalam aturan pengawasan ekonomi untuk mendaftarkan pemain, atau menggunakan jalur pemerintah, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Olmo.

Pada awal penerapan aturan Financial Fair Play, Barcelona berada dalam kondisi imbang yang berkelanjutan dengan Real Madrid, bahkan terkadang memiliki sedikit keunggulan atas mereka, terkait kemampuan berinvestasi pada pemain. Pada musim 2014-2015, Real Madrid dapat menghabiskan 347 juta euro, dibanding 328 juta euro untuk Barcelona. Sejak saat itu, kedua klub terus tumbuh hampir dengan laju yang sama.

Pada musim 2019-2020, dan sebelum meletusnya pandemi corona serta dampaknya berupa penurunan pendapatan, Barcelona-lah yang unggul dalam aspek ini, karena batas gaji Barcelona mencapai 656 juta euro, dibanding 641 juta euro untuk Real Madrid.

Kemudian datanglah bencana, dan perbedaan kedua model menjadi faktor penentu. Pada saat Real Madrid sama sekali tidak menghabiskan seluruh batas gajinya, yang memungkinkan mereka meredam dampak krisis virus corona, Barcelona justru menguras batas gajinya hampir sepenuhnya.

Klub Catalan itu menghabiskan jumlah yang sangat besar untuk para pemainnya, dengan gaji yang turut mendorong mereka ke arah kekacauan finansial. Pada musim 2021-2022, Barcelona mencatatkan rekor negatif, dan untuk pertama kalinya, batas gaji klub muncul dengan nilai mencapai 144 juta euro minus. Dengan kata lain, Barcelona, menurut regulasi, dilarang mengeluarkan satu euro pun untuk gaji para pemainnya atau merekrut pemain baru.

Dengan demikian, el clasico keuangan berubah dari kondisi imbang menjadi dominasi yang menguntungkan Real Madrid, karena klub kerajaan itu terus tumbuh, dan pada musim 2021-2022 mencapai batas pengeluaran sebesar 739 juta euro untuk pos ini.

Barcelona baru mampu mempersempit selisih tersebut secara sementara pada musim 2022-2023, ketika mereka menggunakan apa yang dikenal dengan nama "tuas ekonomi", dan menaikkan batasnya menjadi 648 juta euro.

Namun, hanya satu tahun setelahnya, Barcelona kembali ke kenyataan, setelah batasnya mengalami pengurangan sebesar 444 juta euro.

Sejak saat itu, klub Catalan itu menerapkan kebijakan penghematan yang mencakup divisi olahraganya serta pengeluaran strukturalnya, dan berhasil menjalin kontrak sponsor penting dengan Nike dan Spotify, bersamaan dengan pembukaan kembali Stadion Camp Nou. Poin terakhir ini merupakan faktor terpenting dalam proses pemulihan, karena renovasi stadion telah membuat mereka kehilangan, selama masa pemulihan, sumber pendapatan penting yang dihasilkan dari kehadiran penonton di pertandingan.

Selain itu, tribun mewah berubah menjadi tambang uang yang sesungguhnya; karena klub telah mengamankan pendapatan senilai 350 juta euro, dan bercita-cita untuk mencapainya hingga 700 juta euro.

Namun, ada tanda tanya dalam jalur pemulihan ini: apa yang akan terjadi pada musim 2027-2028? Barcelona akan terpaksa kembali ke Stadion Montjuic, yang akan menyebabkan penurunan besar dalam pendapatannya, dan diperkirakan, pada awalnya, hal itu akan berdampak pada pemangkasan baru dalam batas gaji klub.

Meski demikian, klub memandang masa depan dengan optimisme, karena memperkirakan pendapatannya akan mencapai 1,45 miliar euro pada musim 2030-2031.

Perlu diperhatikan apakah selisih dalam batas gaji akan terus menurun, karena selisih tersebut menyusut pada musim ini sebesar 78 juta euro, menjadi 250 juta euro. Meski demikian, Real Madrid masih menikmati posisi keuangan yang kuat. Klub itu tahun ini mencatatkan rekor baru dalam batas gaji, dan masih menjadi raja bursa transfer serta pemilik kemampuan berbelanja terbesar.



