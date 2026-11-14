Bagikan Ikuti GOAL di Google

José Mourinho, pelatih Real Madrid, berhasil mewujudkan sesuatu yang tampak sederhana namun sebenarnya mustahil dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di klub Los Blancos, setelah ia memantapkan susunan pemain inti yang jelas dengan mengandalkan formasi favoritnya, 4-2-3-1.

Iklan

Formasi yang akhirnya dipilih sang pelatih asal Portugal itu terdiri dari Thibaut Courtois, Fede Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Yann Diomande, dan Kylian Mbappe.

Kemapanan ini datang setelah rangkaian 8 kemenangan dalam 8 pertandingan di antara dua periode jeda internasional.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Sport", kerangka formasi ini mulai terlihat jelas selama laga El Clasico, sebelum kiper asal Belgia Thibaut Courtois bergabung menggantikan Andriy Lunin.

Daftar pemain cedera yang terbatas turut membantu kestabilan formasi ini, yang menjadi buah dari penyelesaian sekumpulan persoalan teknis yang rumit, setelah Mourinho membutuhkan sekitar 100 hari kerja dan 16 pertandingan untuk mencapai ramuan saat ini.

Iklan Iklan

Dilema duet lini tengah

Mourinho menegaskan sejak mengambil alih kendali Real Madrid bahwa tidak ada yang berada di atas lambang klub, dan tidak ada pemain yang posisinya di starting eleven tak bisa diganggu gugat.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Pelatih asal Portugal itu menyampaikan pesan tersebut ketika ditanya tentang Vinicius Junior, yang absen dari 4 pertandingan di LaLiga Spanyol akibat larangan bermain yang muncul dari kartu merahnya saat melawan Villarreal.

Absennya pemain asal Brasil itu bertepatan dengan kokohnya posisi Yann Diomande di starting eleven, hingga menjadi salah satu elemen yang membantu tim Los Blancos mencapai ramuan yang tepat.

Iklan

Padatnya jadwal pertandingan di berbagai kompetisi diperkirakan akan memaksa sejumlah perubahan yang logis pada susunan pemain, tetapi nama-nama yang disebutkan tampak, sepanjang bulan November, menjadi pilihan favorit Mourinho dalam laga-laga besar.

Pelatih asal Portugal itu menjalani perjalanan panjang penuh eksperimen untuk menemukan solusi atas persoalan teknis yang dihadapinya. Setelah periode bursa transfer musim panas yang selama itu ia memiliki kewenangan untuk ikut dalam pengambilan keputusan, ia mulai mengandalkan Bernardo Silva dan Fede Valverde, sebelum kemudian bersandar pada kekuatan fisik Aurelien Tchouameni dan pemain asal Uruguay itu, lalu mengembalikan yang terakhir ke posisi bek sayap.

Iklan

Posisi duet gelandang jangkar menjadi tempat eksperimen terbanyak yang dilakukan Mourinho, setelah ia menerapkan 7 kombinasi berbeda dan melakukan 9 perubahan di antara pertandingan.

Meski terjadi penataan ulang di lini tengah, duet Tchouameni dan Valverde masih menjadi yang paling banyak tampil sepanjang musim ini, kendati ada bentrok fisik yang mempertemukan keduanya pada musim lalu.

Iklan

Tchouameni dan Valverde tampil bersama melawan Elche, Atletico Madrid, Villarreal, dan Roma. Setelah comeback mendebarkan yang diraih Real Madrid di Italia, Mourinho memutuskan untuk mengubah ide-ide teknisnya.

Secara paradoks, keseimbangan kembali ke lini tengah bersamaan dengan kembalinya Bernardo Silva ke starting eleven, setelah pemain asal Portugal itu berpindah dari tampil sebagai starter di awal musim menjadi berada di luar rencana untuk sementara waktu.

Iklan

Bernardo Silva menjalani 3 pertandingan bersama Valverde, melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Rayo Vallecano, serta tampil berdampingan dengan Eduardo Camavinga di Liga Champions Eropa melawan Leipzig dari Jerman dan AEK Athena dari Yunani.

Namun duet yang berhasil memantapkan diri belakangan ini adalah Bernardo Silva dan Tchouameni, setelah keduanya tampil sebagai starter melawan Barcelona, Racing, dan Valencia.

Iklan

Adapun kombinasi lainnya adalah Camavinga dan Valverde melawan Malaga dan Real Betis, Trent Alexander-Arnold dan Valverde melawan Inter Milan, serta Arda Guler dan Tchouameni melawan Sevilla.

Pertandingan terakhir menandai awal peralihan menuju formasi saat ini, setelah Mourinho mengembalikan Valverde ke posisi bek kanan, menyusul pengandalannya secara terus-menerus di lini tengah selama sepuluh pertandingan pertama.

Iklan

6 duet berbeda untuk bek sayap

Posisi kedua bek sayap mengalami perubahan terus-menerus sepanjang 16 pertandingan pertama musim ini, setelah Mourinho menerapkan 6 duet berbeda dan melakukan 13 perubahan di antara pertandingan, angka terbesar di antara seluruh lini tim.

Hal ini terjadi di dua posisi yang begitu diperhatikan Real Madrid untuk diperkuat selama dua periode bursa transfer musim panas terakhir.

Iklan

Duet yang terdiri dari dua pemain baru, Denzel Dumfries dan Marc Cucurella, menjadi yang paling banyak tampil bersama, setelah keduanya menjalani 5 pertandingan melawan Real Betis, Inter Milan, Atletico Madrid, Roma, dan AEK Athena.

Ironisnya, kedua pemain itu tampil sebagai starter dalam dua kekalahan satu-satunya yang dialami tim Los Blancos hingga kini, melawan Inter Milan dan Atletico Madrid.

Iklan

Setelah itu, terulang 3 duet masing-masing dalam 3 pertandingan, yakni Dumfries dan Alvaro Carreras melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Rayo Vallecano, Trent Alexander-Arnold dan Cucurella melawan Malaga, Elche, dan Racing, serta Valverde dan Cucurella melawan Sevilla, Barcelona, dan Valencia.

Duet terakhir menjadi yang paling stabil pada periode saat ini, setelah berhasil memantapkan diri di starting eleven.

Iklan

Sebaliknya, duet yang terdiri dari Trent Alexander-Arnold dan Alvaro Carreras hanya tampil sebagai starter satu kali melawan Villarreal, sementara Valverde dan Carreras menjalani pertandingan melawan Leipzig.

Posisi bek tengah juga mengalami perkembangan dalam pilihan-pilihan Mourinho, dan ini merupakan salah satu posisi yang untuk memperkuatnya Real Madrid mengeluarkan dana besar selama beberapa tahun terakhir.

Iklan

Pelatih asal Portugal itu menerapkan 4 duet berbeda di jantung pertahanan, dan melakukan 10 perubahan di antara pertandingan.

Berdasarkan performa, kondisi fisik, dan keselarasan, duet yang terdiri dari Dean Huijsen dan Ibrahima Konate menjadi pilihan pertama, setelah keduanya tampil bersama dalam 10 dari 16 pertandingan, melawan Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter Milan, Elche, Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona, Racing, dan Valencia.

Iklan

Adapun Antonio Rudiger tampil dalam tiga kombinasi lainnya, karena ia bermain berdampingan dengan Konate 3 kali melawan Rayo Vallecano, Villarreal, dan Roma, serta bersama Huijsen dua kali melawan Malaga dan Leipzig.

Rudiger juga tampil satu kali berdampingan dengan Eder Militao, yang baru-baru ini kembali dari cedera, melawan AEK Athena, dan performanya bisa memberi tim pilihan tambahan di lini belakang.

Iklan

5 kombinasi serangan yang dipimpin Mbappe

Hal yang sama juga terjadi di lini depan, karena Mourinho menguji beberapa kombinasi serangan, dengan mempertimbangkan nama-nama pemain dan kedudukan mereka di dalam tim.

Kylian Mbappe menjadi satu-satunya pemain yang tampil sebagai starter dalam seluruh 16 pertandingan, sementara Jude Bellingham mengawali 15 pertandingan, dan absen dari starting eleven hanya melawan Elche, ketika Arda Guler mengisi posisi gelandang serang.

Iklan

Pelatih asal Portugal itu menerapkan 5 trio serangan berbeda, dan melakukan 12 perubahan di antara pertandingan.

Trio yang terdiri dari Arda Guler, Mbappe, dan Vinicius Junior masih menjadi yang paling banyak digunakan, setelah tampil dalam 5 pertandingan melawan Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Atletico Madrid, dan Leipzig.

Iklan

Di belakangnya dengan selisih satu pertandingan adalah trio yang terdiri dari Yann Diomande, Arda Guler, dan Mbappe, yang tampil dalam 4 pertandingan melawan Villarreal, Barcelona, Racing, dan Valencia, sebelum akhirnya Mourinho memantapkannya belakangan ini.

Trio yang terdiri dari Diomande, Mbappe, dan Vinicius Junior juga tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan, dalam upaya menciptakan keseimbangan antara berbagai elemen serangan, yaitu melawan Rayo Vallecano, Elche, Roma, dan AEK Athena.

Iklan

Mourinho mengandalkan trio Brahim Diaz, Mbappe, dan Vinicius Junior dalam dua pertandingan melawan Malaga dan Inter Milan, sementara laga melawan Sevilla, yang menjadi titik balik menuju formasi saat ini, menampilkan Diomande, Endrick, dan Mbappe di lini depan.

Arda Guler menjadi elemen yang sama dalam sebagian besar kombinasi serangan, setelah ia tampil sebagai starter 9 kali dalam trio serangan, satu kali di posisi gelandang serang, dan satu kali lagi dalam duet gelandang jangkar di lini tengah.

Iklan

Fleksibilitas pemain asal Turki itu, bersama beragamnya peran Valverde, turut berkontribusi dalam melakukan perubahan pada cara bermain tim tanpa harus mengubah seluruh nama yang ada dalam susunan pemain.

Dengan demikian, Mourinho berhasil membentuk timnya secara bertahap melalui 16 pertandingan, hingga akhirnya mencapai ramuan yang kini jelas kerangkanya dan mudah dikenali.