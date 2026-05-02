El Ahmadi sangat memuji seorang pemain dalam laga puncak antara Ajax dan PSV

Karim El Ahmadi sangat memuji Kasper Dolberg saat jeda pertandingan Ajax melawan PSV. Menurut analis ESPN tersebut, tim asal Amsterdam ini jauh lebih diuntungkan dengan kehadiran striker Denmark yang sedang dalam performa terbaiknya itu daripada pesaingnya, Wout Weghorst, yang sedang tidak fit dan tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan.

''Pemain terbaik di lapangan, sungguh memuaskan. Dia seperti Harry Kane, jika kita membicarakan PSG vs Bayern. Mudah dioper, kuat, dan bekerja keras. Jadi aneh melihat Óscar García memilih Weghorst dalam semua pertandingan itu,'' demikian El Ahmadi membuka analisanya tentang Dolberg.

Lalu ia langsung menambahkan: ''Dia bagus dalam segala hal hari ini. Terutama dalam menguasai bola. Dan kamu juga melihat bahwa pemain lain pun bermain lebih baik. Steven Berghuis jadi lebih mudah mengoper bola. Tapi dengan cara Dolberg bermain hari ini, dia memang membuat perbedaan.''

“Dia bermain benar-benar hebat. Dan Ajax sebenarnya terus-menerus bisa mengembangkan permainan berkat Dolberg. Bagiku, dia benar-benar pemain terbaik di babak pertama,” kata mantan gelandang Feyenoord dan FC Twente itu dengan antusias.



Dolberg pun dipilih sebagai starter di atas Weghorst untuk laga puncak di Johan Cruijff ArenA. Weghorst akhirnya tidak masuk dalam skuad pertandingan karena kurang fit.



Dolberg telah mencetak sepuluh gol dalam 35 pertandingan di semua kompetisi untuk Ajax musim ini. Baru-baru ini dilaporkan bahwa Ajax ingin menjualnya lagi musim panas ini, meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2029.



Weghorst tampaknya akan meninggalkan Ajax dengan status bebas transfer setelah musim ini. Penyerang bertubuh jangkung ini, yang telah mencetak delapan gol musim ini, telah disebut-sebut sebagai calon rekrutan FC Twente.

