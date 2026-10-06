Melonjaknya harga tiket laga terakhir Lionel Messi bersama timnas Argentina memicu kontroversi, setelah sejumlah influencer menjual kembali tiket dengan harga yang berlipat-lipat dibanding nilai aslinya.

Messi bersiap menjalani laga terakhirnya mengenakan kostum timnas Argentina, saat "La Albiceleste" menghadapi Benin, dini hari esok Rabu, di Stadion "Monumental" di ibu kota Buenos Aires, di tengah perhatian luas dari suporter dan media terhadap peristiwa ini.

Menurut surat kabar Argentina "La Nacion", penjualan kembali tiket dengan harga tinggi memicu kemarahan luas, dan salah satu pihak yang terlibat adalah seorang influencer yang dikenal dengan nama Chabu Martinez, yang diikuti lebih dari satu juta orang melalui platform "Instagram".

Martinez menulis melalui akun-akunnya di media sosial: "Tiket baru untuk menyaksikan perpisahan pemain terbaik sepanjang sejarah, Lionel Andres Messi. Hubungi saya melalui pesan pribadi".

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Harga mencapai 905 euro

"La Nacion" menjelaskan bahwa tiket termurah untuk laga ini tersedia melalui platform resmi seharga 53 euro, sebelum dijual kembali dengan harga mulai dari 350 euro.

Harga sebagian tiket dengan kursi istimewa mencapai 905 euro, sementara surat kabar tersebut menyebutkan bahwa rata-rata harga tiket dalam penjualan kembali menjadi 567% lebih tinggi dibandingkan harga aslinya.

Proses penjualan kembali ini tidak terbatas pada kasus Martinez, karena pasar gelap menyaksikan minat yang luas di tengah besarnya permintaan untuk menghadiri laga terakhir Messi bersama timnas Argentina.

Krisis ini memicu kemarahan warga Argentina, karena muncul beberapa jam setelah krisis lain yang berkaitan dengan timnas Benin. Timnas Afrika itu menghadapi banyak masalah sebelum pertandingan, di mana fasilitasnya tidak baik, tidak tersedia air panas bagi para pemain di hotel, saunanya rusak, perlengkapannya tidak memadai, dan lapangan latihan berumput sintetis serta ruang kebugaran tidak layak untuk tim profesional.

Timnas Benin juga melakukan perjalanan udara yang menghabiskan 23 jam di kelas ekonomi, dan analis olahraga Jonas Bidi mengalami kehilangan kesadaran.

Diperkirakan sekitar 85 ribu penonton akan menghadiri pertandingan di Stadion "Monumental" milik klub River Plate.

Lionel Scaloni, pelatih kepala timnas Argentina, mengatakan: "Kami bisa saja memenuhi lima stadion".

Perayaan khusus untuk perpisahan Messi

Malam perpisahan itu mencakup program khusus untuk merayakan Messi, di mana sekelompok seniman dijadwalkan menampilkan pertunjukan musik sebelum pertandingan dimulai.

Namun, bagian terbesar dari upacara penghormatan akan digelar setelah peluit panjang, karena Messi diperkirakan akan menerima plakat kenangan dan kostum khusus, selain penayangan video di layar raksasa di stadion, menurut jaringan "TyC Sports".

Upacara perpisahan ditutup dengan pidato yang disampaikan Messi di hadapan para suporter, pada malam yang diperkirakan akan menyaksikan perayaan luar biasa bagi salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah sepak bola Argentina.



