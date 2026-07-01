Eksploitasi anak-anak?.. Skandal besar yang mengancam perjalanan Barcelona dan Real Madrid menuju target mereka

Karier salah satu bintang Serie A kini terancam setelah namanya masuk dalam daftar tersangka dalam sebuah kasus memalukan, yang berpotensi mengakhiri kariernya jika tuduhan yang dilayangkan kepadanya terbukti benar.

Kasus ini melibatkan bek Inter Milan, Alessandro Bastoni. Surat kabar La Gazzetta dello Sport mengonfirmasi bahwa ia telah menerima pemberitahuan resmi untuk diperiksa setelah namanya muncul dalam kasus tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur, dan ia dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada hari Jumat.

Hal ini terjadi beberapa minggu setelah jaksa penuntut mendengarkan keterangan para gadis yang terlibat dalam kasus tersebut. Dokumen penyelidikan menunjukkan bahwa insiden yang diduga terjadi pada Juni 2020, ketika Bastoni bertemu dengan seorang gadis yang saat itu masih di bawah umur (di bawah 18 tahun) di rumahnya, sesuai dengan percakapan yang disadap selama penyelidikan terhadap sebuah agensi yang diduga mengatur pertemuan bagi orang-orang kaya, termasuk sejumlah pemain sepak bola.

Percakapan tersebut menunjukkan bahwa salah satu mitra agen tersebut memberi tahu Bastoni bahwa gadis tersebut bersedia menyerahkan diri kepadanya dengan imbalan uang, dengan syarat dia diantar pulang ke rumahnya keesokan paginya.

Percakapan tersebut juga mencakup pengaturan untuk makan malam serta pertanyaan dari Bastoni mengenai lokasi-lokasi terpencil untuk pertemuan tersebut.

Bek dan penyelenggara pertemuan tersebut dihadapkan pada tuduhan melakukan tindakan tidak senonoh dengan anak di bawah umur.

Menurut surat kabar yang sama, pengacara Bastoni mengatakan: “Klien saya merasa sangat terkejut, dan dengan tegas membantah telah membayar uang dalam hal ini, apalagi melakukannya dengan seorang anak di bawah umur.”

Ia menambahkan: “Saya tidak tahu apakah kami akan berbicara selama pemeriksaan; ini adalah panggilan yang tidak terduga.”

Pengacara tersebut menyebutkan bahwa kliennya sangat terpukul oleh tuduhan tersebut, namun ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak percaya Bastoni pernah membayar uang sebagai imbalan atas hubungan intim dengan anak di bawah umur.

Perlu dicatat bahwa gadis yang diperiksa sebagai saksi tersebut menegaskan bahwa ia hanya berada di rumah Bastoni, dan membantah pernah melakukan hubungan apa pun dengannya, sementara penyelidikan dan pemeriksaan pada hari Jumat akan memungkinkan jaksa penuntut umum untuk memverifikasi kebenaran keterangannya.

Tiga pemain lainnya diperkirakan akan dipanggil untuk memberikan kesaksian.

Bastoni telah lama menjadi salah satu target potensial Barcelona untuk memperkuat lini pertahanannya, sebelum Barça memutuskan untuk memperpanjang kontrak Christensen hari ini, sementara laporan dari Spanyol menegaskan bahwa Real Madrid juga telah menempatkan pemain tersebut dalam daftar prioritasnya di bursa transfer musim panas.

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