Timnas Mesir memiliki sejumlah nama profesional, baik yang bermain di Teluk maupun di Eropa, dan hal ini membuka peluang bagi sebagian dari mereka untuk melanjutkan karier profesional atau kembali melalui pintu klub-klub lain.

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Selama beberapa hari terakhir, beredar sejumlah laporan media mengenai keinginan klub Al Ahly Mesir untuk memulangkan kembali mantan bek mereka, Rami Rabia, yang kini bermain bersama Al Ain Uni Emirat Arab.

Menurut sumber yang berbicara kepada "Kooora" di dalam klub Al Ain Uni Emirat Arab, manajemen klub terbuka untuk memperpanjang kontrak Rami Rabia yang akan berakhir pada Juni mendatang, dengan sedikit peningkatan pada gaji tahunannya.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa manajemen Al Ain menilai Rabia masih mampu memberikan kontribusi setidaknya untuk satu musim tambahan, setelah penampilan-penampilan luar biasa yang ia tunjukkan sejak bergabung pada musim panas 2025.

Pada saat yang sama, bintang Mesir itu ingin melanjutkan perjalanan karier profesionalnya, terlebih karena ia merasa nyaman bersama tim Uni Emirat Arab tersebut dan berharap dapat meraih banyak gelar pada periode mendatang.