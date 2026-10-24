Ivan Toney mencetak gol penalti dengan cara tak biasa saat Al-Ahli menang 4-1 atas Al-Khaleej pada Jumat malam. Penyerang berusia 30 tahun itu berperan penting bagi tim asuhan Marino Pusic lewat dua golnya, tetapi penalti uniknya pada detik-detik akhir pertandingan yang paling ramai dibicarakan di media sosial.

Mantan penyerang Brentford itu tampil gemilang di Arab Saudi musim ini, dengan torehan 13 gol dalam sembilan pertandingan liga. Menghadapi Al Khaleej, pemain asal Inggris tersebut membuka skor sebelum memastikan skor akhir lewat titik penalti pada penghujung laga.

Toney sudah bertahun-tahun dikenal dengan cara mengeksekusi penalti yang khas. Biasanya, ia menggunakan teknik yang disebut no-look: sepanjang ancang-ancang, ia terus menatap kiper, bukan bola. Namun, pada Jumat malam, ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang sama sekali berbeda.

Penyerang itu tetap memakai ancang-ancang pendek yang menjadi ciri khasnya, tetapi mengejutkan kiper Marwan Al-Haidari dengan menendang bola nyaris seketika setelah wasit meniup peluit. Toney melangkah dua kali ke belakang, tiba-tiba berlari menuju bola, lalu melepaskan tembakan keras ke sudut kiri bawah. Al-Haidari hanya berdiri tercengang di tengah gawangnya.

Penalti tak biasa itu ramai dibicarakan di media sosial. "Ivan Toney dengan teknik penalti paling aneh yang pernah saya lihat," tulis seorang suporter. Suporter lain menanggapi, "Kiper itu mungkin benar-benar yakin bahwa ia tahu bagaimana Toney akan mengeksekusi penalti, lalu terjadilah ini..."

Tim produksi siaran Arab Saudi bahkan tidak sepenuhnya menangkap penalti yang dieksekusi secepat kilat itu. "Ivan Toney dengan teknik penalti yang mengejutkan semua orang, bahkan juru kamera," kata seseorang. "Ia pantas disebut sebagai salah satu penendang penalti terbaik yang pernah kita lihat di sepakbola dunia. Tekniknya luar biasa."

Penalti unik itu juga mengingatkan pada pernyataan Thomas Frank beberapa tahun lalu. Manajer Brentford saat itu menyebut Toney sebagai "penendang penalti terbaik di dunia" pada 2023, setelah kemenangan 3-2 atas Fulham ketika sang penyerang mengonversi penalti ke-22-nya untuk klub. "Ada beberapa alasan: strateginya, fakta bahwa ia melatihnya, dan ketenangannya yang luar biasa," ujar Frank kepada Sky Sports kala itu.

Jamie Carragher saat itu sependapat dengan Frank dan menyebut teknik penalti Toney "istimewa". Menurut mantan bek Liverpool tersebut, para kiper nyaris tidak yakin bahwa mereka bisa menghentikan penalti pemain asal Inggris itu.

Saksikan rekaman penalti tersebut di bawah ini: