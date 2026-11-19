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Andrea Ranocchia mengenang masa-masa indah dan sulit saat bermain untuk Inter.

Mantan bek Inter itu mengatakan dalam wawancara dengan Il Corriere della Sera: "Bagi saya, bergabung dengan Inter di Milan adalah mimpi. Setahun sebelumnya, ligamen silang saya robek di Bari sehingga saya absen dari Piala Dunia 2010. Di Inter, era skuad peraih treble mulai berakhir, Moratti sudah pergi, dan pelatih terus berganti."

"Situasinya kacau, kami merasa tak berdaya, dan pergi ke tempat latihan telah menjadi beban. Saya kehilangan kepercayaan diri, saya bertanya-tanya apakah saya masih bisa bermain sepakbola. Bukan hanya di Serie A, melainkan di divisi mana pun. Saya tidak lagi mengenali diri sendiri."

"Saya sudah lama berada di Inter dan menjadi orang pertama yang disalahkan atas situasi itu. Cemoohan, hinaan. Di stadion, di jalan, di media sosial. Mengerikan. Saya kehilangan ketenangan, kondisi saya tidak baik. Saya tidak ingin keluar rumah. Saya depresi, apatis, tidak lagi merasakan apa pun dan semuanya kehilangan makna."

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"Depresi diam-diam menjadi bagian dari diri saya, dan performa saya di lapangan pun terdampak. Di lorong San Siro, sebelum masuk ke lapangan, kaki saya gemetar."

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"Inter mencopot ban kapten saya? Saya baru mengetahuinya saat laga persahabatan pertama. Begitu masuk ke ruang ganti, saya melihat ban kapten itu tidak berada di samping jersey saya, melainkan di samping jersey Icardi."

"Bagaimana saya berhasil melewatinya? Saya mencari bantuan dari seseorang di luar lingkungan saya, mulai menjalani terapi bersama seorang psikolog, dan menerima kerentanan diri tanpa menghakiminya."

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"Pengalaman di luar negeri sangat membantu saya. Saya kembali menikmati sepakbola seperti ketika masih kecil: sebagai sesuatu yang saya cintai, dan saya hanya memikirkan bermain. Apalagi saya tidak bisa berbahasa Inggris, jadi saya tidak mengerti apa yang mereka katakan kepada saya (tertawa)."

"Lalu, ketika saya kembali ke Inter, Spalletti juga membantu saya. Saat pemusatan latihan, seorang suporter menghina saya. Luciano langsung menghampirinya untuk menghadapinya. Untung ada jaring pembatas, saya akan selalu berterima kasih kepadanya."

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"Scudetto yang kami menangi pada 2021 menutup sebuah perjalanan. Dalam keberhasilan menjuarai liga itu, ada seluruh kisah saya: dari masa-masa sulit hingga kebangkitan saya. Pada hari-hari itu, saya teringat perkataan Stankovic kepada saya bertahun-tahun sebelumnya. Pada 2014, Juventus menginginkan saya. Saat itu saya berbicara dengan Chivu, Materazzi, dan tentu saja Deki, yang mengatakan: 'Di Turin, kamu bisa meraih 10 Scudetto, tetapi klub yang akan memenanginya. Jika kamu menjuarai liga bersama Inter, kamu akan dikenang selamanya'. Dia benar."