Pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, menuai serangan tajam akibat pernyataan yang ia sampaikan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Al Faisaly, yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Jumat, dalam pekan pertama Liga Roshn.

Inzaghi dalam pernyataannya menegaskan bahwa alasan dikeluarkannya Ali Al Bulaihi dari latihan bersama tim adalah keinginannya untuk melihat para pemain muda, hal yang mendorong Hussein Abdulghani, mantan pemain timnas Arab Saudi, untuk menyerangnya.

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Abdulghani mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Nadina": "Ucapan Inzaghi aneh dan mengejutkan bagi saya, karena ia mengatakan bahwa Ali Al Bulaihi sudah bertambah usia dan ia ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda, dan ini adalah hal yang tidak masuk akal jika melihat daftar pemain yang ia miliki".

Ia menambahkan dengan nada sinis: "Apakah Benzema berusia 20 tahun atau Koulibaly 21 tahun? Pelatih itu mengatakan apa saja demi membenarkan dikeluarkannya Al Bulaihi, tetapi menurut saya cara memperlakukan pemain itu tidak profesional".

Ia menutup: "Al Bulaihi telah memberikan banyak hal untuk Al Hilal, dan seharusnya manajemen membuatnya puas serta menjualnya dengan cara yang wajar, alih-alih memperlakukannya dengan gaya yang aneh seperti ini. Klub-klub Arab Saudi memperlakukan pemain-pemain yang tidak mereka inginkan dengan cara yang tidak profesional semacam ini".