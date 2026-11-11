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Emile Heskey, mantan penyerang Liverpool dan timnas Inggris, menilai bahwa kepindahan Trent Alexander-Arnold ke Bayern Munich bisa menjadi langkah bagus dalam kariernya, di tengah menurunnya menit bermainnya bersama Real Madrid. Ia menegaskan bahwa kemampuan ofensif yang dimiliki bek Inggris itu, menurut pandangannya, melampaui kritik yang diarahkan pada kemampuan bertahannya.

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Dalam pernyataan kepada situs "Eldorado", Heskey berkata: "Bayern Munich akan menjadi pilihan yang bagus untuk Trent Alexander-Arnold. Liga Jerman (Bundesliga) memiliki persaingan yang sangat ketat, dan dia akan berada di klub terbesar di sana, yang akan menjadi hal luar biasa baginya, meski saya lebih suka melihatnya kembali ke Liverpool."

Ia menambahkan: "Terlepas dari semua kritik yang kita bicarakan mengenai kemampuan bertahannya, sisi positifnya jauh melebihi sisi negatifnya. Apa yang ia berikan ketika maju untuk ikut dalam serangan jauh melampaui kritik-kritik tersebut."

Pernyataan Heskey ini muncul di tengah kesulitan Alexander-Arnold untuk mendapatkan kesempatan bermain secara reguler bersama Real Madrid.

Ia pindah ke klub Spanyol tersebut pada musim panas 2025, dari Liverpool, setelah mengakhiri perjalanan selama sekitar 20 tahun di klub Inggris itu, yang akademinya ia masuki saat berusia enam tahun.

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Bek Inggris itu tidak mampu memantapkan dirinya di susunan pemain inti Los Blancos selama musim pertamanya, karena cedera mengganggu awal perjalanannya, dan ia hanya tampil dalam 21 pertandingan Liga Spanyol selama musim 2025-2026, dengan 14 di antaranya sebagai starter.

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Situasinya semakin sulit selama musim berjalan 2026-2027, dengan meningkatnya persaingan di posisi bek kanan, di tengah kebijakan staf teknis Real Madrid yang mengandalkan opsi-opsi lain.

Pelatih Jose Mourinho memberikan prioritas kepada Federico Valverde, disusul Denzel Dumfries, yang berdampak pada jumlah menit bermain pemain Inggris tersebut.

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Pemain berusia 28 tahun itu memiliki rekam jejak yang gemilang bersama Liverpool, dengan menjalani 354 pertandingan bersama tim utama, mencetak 23 gol dan memberikan 86 assist.

Ia juga berkontribusi dalam penobatan juara Liga Champions Eropa pada 2019, serta dua gelar Liga Primer Inggris pada 2020 dan 2025, di samping Piala FA, Piala Liga, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super Eropa.

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Alexander-Arnold meninggalkan Liverpool pada musim panas 2025, setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, demi mencari tantangan baru dalam kariernya, dan ia memilih untuk pindah ke Real Madrid, yang ia pandang sebagai kesempatan untuk mewujudkan ambisinya di level Eropa.

Masa depan pemain tersebut bersama Real tampak sangat rumit. Ia tiba di klub itu di tengah ekspektasi besar, sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya di tingkat dunia.

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Real Madrid membayar 10 juta euro untuk memastikan bergabungnya pemain tersebut dan keikutsertaannya dalam Piala Dunia Antarklub, meski kontraknya dengan Liverpool baru akan berakhir beberapa hari kemudian.

Namun adaptasinya dengan tim tidaklah mudah. Pada musim pertamanya, ia menjalani 30 pertandingan, dengan 22 di antaranya sebagai starter, dan menampilkan musim yang tidak konsisten. Setelah hanya satu tahun, klub menyadari perlunya bertaruh besar pada Dumfries untuk mengisi posisi yang sama, pada saat Fede Valverde terus membuktikan kemampuannya memberikan tambahan dari sisi kanan.

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Pengalaman mengenakan kostum putih itu tidak seperti yang dibayangkan Arnold. Beberapa bulan sebelum kepindahannya ke Real Madrid, bek Inggris itu berbicara tentang ambisinya untuk memenangkan Ballon d'Or, tetapi ceritanya berubah banyak, dan masa depannya bersama klub menjadi tanda tanya.

Tampaknya baik Real maupun pemain tidak sedang memikirkan untuk mengakhiri hubungan di antara keduanya saat ini, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa minimnya waktu bermain dapat mendorong, dalam jangka menengah, untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan Arnold di ibu kota Spanyol tersebut, menurut laporan media.