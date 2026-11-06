Dalam pernyataan yang mengusung nada simpati tidak biasa dari seorang mantan pemain Barcelona terhadap salah satu ikon Real Madrid, pemain Prancis Samuel Umtiti mengakui bahwa ia merasa "menyesal" terhadap pemain Brasil Vinicius Junior, seraya menegaskan bahwa sang bintang Brasil itu tidak lagi menjadi pemain menakutkan yang mampu membalikkan keadaan pertandingan seorang diri.

Pernyataan Umtiti ini muncul saat ia menganalisis pertandingan Real Madrid melawan AEK Athena dan disiarkan oleh radio Spanyol "Cadena SER", yang kembali mengungkap awal musim yang mengecewakan bagi pemain Brasil itu bersama tim ibu kota kerajaan tersebut.

Umtiti berkata: "Saya merasa menyesal terhadapnya. Hal ini membuat saya sedih. Vinicius tidak berada dalam kondisi terbaiknya selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan berganti musim. Jelas bahwa ia kehilangan kepercayaan diri yang dulu ia miliki di sisi kiri."

Mantan bek Prancis itu menambahkan: "Dulu, ketika ia menerima bola, Anda tahu bahwa ia akan menciptakan ancaman. Dan kini, ia tidak lagi memiliki itu."

Umtiti sangat memahami pengaruh Vinicius terhadap lini pertahanan lawan, setelah menghadapinya dalam empat pertandingan El Clasico dengan kostum Barcelona, namun demikian ia menilai bahwa Vinicius pada musim ini, "bahkan dalam sentuhan terakhir", kesulitan untuk menjadi pemain penentu seperti dirinya dahulu.

Mantan pemain Barcelona itu melanjutkan ceritanya tentang sang pemain sayap Brasil: "Ia terlalu banyak kehilangan bola, dan ia tidak lagi menakutkan bagi lawan."

Umtiti menyampaikan peringatan kepada para suporter Real Madrid setelah serangkaian pertandingan yang tidak membuahkan hasil yang diharapkan, seraya menegaskan bahwa Vinicius sangat jauh dari level terbaiknya, sementara pemain-pemain berbakat lainnya bersaing memperebutkan menit bermain, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

Pemain Prancis itu melontarkan pertanyaan terpenting dalam isu ini: "Apa yang harus kita lakukan dengan Vinicius?", sebelum ia menjawab: "Ketika Anda menempatkannya di sisi kiri, itu berarti Anda menempatkan Diomande di sisi kanan, di mana kita tahu bahwa Diomande tidak menampilkan performa yang baik dan kesulitan."

Ia menambahkan: "Entah kita masuk ke dalam sistem persaingan yang jelas di antara para pemain, dan yang terbaik yang bermain, atau ada hierarki yang memaksa Vinicius untuk terus bermain di sisi kiri untuk saat ini. Pada akhirnya hasil adalah penentunya, dan Real Madrid menang, tetapi Vinicius tidak lagi berada di level itu, baik di La Liga maupun di Liga Champions Eropa. Saya sangat merasa menyesal untuk Vinicius."

Umtiti mengaitkan kemunduran Vinicius dengan kekecewaan besarnya akibat tidak memenangkan Ballon d'Or tahun 2024, dengan menganggapnya sebagai titik balik dalam kariernya.

Umtiti menutup pernyataannya dengan berkata: "Sepanjang tiga musim terakhir, dan sejak ia tidak memenangkan Ballon d'Or, levelnya terpengaruh, dan kita kesulitan untuk mengembalikan Vinicius yang penuh vitalitas dan kelincahan menggiring bola di sisi kiri."