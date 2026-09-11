Ekonomi Barcelona menghadapi angin bahaya, nasibnya bergantung pada 3 faktor

Neraca keuangan Barcelona kembali menarik perhatian di luar Spanyol, setelah The Athletic, platform olahraga milik New York Times, menganalisis kondisi finansial klub berdasarkan laporan keuangannya untuk musim 2025/26.

Barcelona meraih pendapatan sebesar 1.020,5 juta euro, sehingga menjadi klub kedua dalam sejarah sepak bola yang menembus batas satu miliar euro setelah Real Madrid, tetapi mereka mengakhiri tahun dengan kerugian sebesar 17,8 juta euro setelah pajak.

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Total utang finansial per 30 Juni 2026 mencapai sekitar 1.840,3 juta euro, dibandingkan 1.450,5 juta pada tahun sebelumnya, dengan peningkatan mendekati 27%.

Klub juga menerbitkan utang tambahan sejak penutupan tahun fiskal, senilai 105 juta euro untuk jangka waktu sepuluh tahun, yang membuatnya berpeluang menembus batas dua miliar selama musim 2026/27.

Espai Barça: Kunci krisis

Lebih dari 1.200 juta euro dari utang tersebut terkait dengan proyek Espai Barça, yang klub harapkan dapat dikembalikan dari pendapatan baru Spotify Camp Nou, yang diperkirakan akan menambah sekitar 250 juta euro per tahun ketika proyek rampung.

Namun, keterlambatan pengerjaan menyebabkan beban pembiayaan mulai bermunculan, karena Barcelona membayar lebih dari 90 juta euro bunga selama tahun terakhir, sementara anggaran proyek memperkirakan kebutuhan sekitar 300 juta euro tambahan untuk menyelesaikannya.

Klub juga menghadapi jatuh tempo sebesar sekitar 149 juta euro pada 2026/27, 346 juta pada 2027/28, dan 366 juta pada 2029/30.

Tekanan likuiditas

The Athletic The Athleticmengutip transfer Anthony Gordon sebagai contoh tekanan likuiditas, setelah Barcelona terpaksa mengambil pinjaman bank untuk menutupi angsuran pertama kepada Newcastle, yang mencapai 22,3 juta euro, sehingga menambah biaya akhir akibat bunga.

Klub menjelaskan bahwa langkah-langkah ini terkait dengan pengelolaan arus kas, di tengah keterlambatan pengerjaan stadion.

Barcelona memiliki kewajiban senilai 905 juta euro yang jatuh tempo selama musim 2026/27, dibandingkan aset lancar sebesar 529 juta, yang berarti modal kerja negatif senilai 376 juta euro.

Gaji dan pendapatan

Total gaji meningkat menjadi 573,7 juta euro musim lalu, naik 12%, sementara anggaran 2026/27 memperkirakan kenaikannya ke level rekor sebesar 648,9 juta euro.

Sebaliknya, pendapatan komersial meningkat menjadi 564,1 juta euro, dan pendapatan Barça Licensing & Merchandising mencapai 189,5 juta, sementara kembalinya secara bertahap ke Camp Nou mulai memperkuat pendapatan stadion, terutama dari area VIP.

The Athletic The Athletic tidak menilai bahwa Barcelona berada di tepi jurang, tetapi bergerak di garis finansial yang sangat tipis: pendapatan yang melampaui satu miliar euro dibandingkan kerugian, serta utang yang mendekati dua miliar.

Masa depan ekonomi klub tetap bergantung pada penyelesaian Espai Barça secepat mungkin, peningkatan pendapatan Camp Nou, serta pembiayaan ulang "gunung utang" seiring menumpuknya jatuh tempo dan bunga.

Klub Catalan tersebut saat ini menghadapi paradoks ekonomi yang nyata, karena mereka belum pernah memasukkan uang sebanyak ini sebelumnya, dan juga tidak pernah perlu mengelola angka sebesar ini untuk tetap bersaing di antara klub-klub besar Eropa.

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