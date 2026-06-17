Eintracht Frankfurt menawari perpanjangan kontrak kepada Krosche, yang pernah menjadi incaran Milan

Markus Kroschetidak akan menjadi Kepala Bidang Sepak Bola baru di Milan. Eintracht Frankfurt telah menegaskan dengan jelas kepada dirinya dan tangan kanannya, Timmo Hardung—yang rencananya akan ikut bergabung dengannya di Rossoneri—bahwa klub Jerman tersebut sama sekali tidak bersedia bernegosiasi mengenai kompensasi dengan Milan, dan hanya ingin agar Krosche dan Hardung tetap berada di posisi mereka, tanpa campur tangan apa pun.





Menurut laporan Christopher Michel, seorang pakar yang mengikuti perkembangan tim Frankfurt untuk portal Jerman AbsoluteFussball, Markus Krosche tidak hanya tetap di Eintracht Frankfurt, tetapi klub tersebut bahkan menawarinya perpanjangan kontrak. Saat ini, kontrak eksekutif tersebut berlaku hingga tahun 2028: perpanjangan ini berpotensi semakin mengokohkan posisi Krosche.