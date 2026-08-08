Efek Kupu-Kupu: Bagaimana Transfer Real Madrid Mengubah Perhitungan Barcelona?

Kepindahan Ibrahima Konate ke Real Madrid memicu serangkaian pergerakan di bursa transfer, setelah Liverpool merasa terpaksa bergerak cepat untuk menutupi kepergian bek asal Prancis tersebut, dengan mengarahkan pandangan kepada Ronald Araujo, bek Barcelona, dalam sebuah kesepakatan yang bisa membuka pintu bagi perubahan-perubahan baru di dalam klub Catalan itu.

Menurut apa yang dilaporkan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Liverpool telah mengintensifkan pergerakannya selama 24 hingga 48 jam terakhir untuk merekrut seorang bek tengah baru, setelah penguatan posisi ini menjadi prioritas, bahkan sebelum mencari bek kanan. Dan Araujo adalah nama yang menjadi pilihan.

Liverpool mendekati Araujo

Araujo sudah lama berada dalam radar Liverpool, tetapi situasi sang pemain di Barcelona tidak memungkinkan kesepakatan ini terwujud, sebelum keadaan berubah selama musim panas ini, sehingga klub Inggris tersebut memanfaatkan peluang itu dan masuk dengan kuat untuk memastikan kesepakatan.

Menurut detail yang beredar, bek asal Uruguay itu akan bergabung dengan Liverpool dengan status pinjaman selama satu musim, dengan klub Inggris tersebut menanggung penuh gajinya, yang diperkirakan sekitar 11 juta euro bersih, di samping adanya klausul yang memberikan Liverpool opsi untuk membeli sang pemain di akhir musim, tanpa hal itu bersifat wajib.

Kepergian Araujo, meski bersifat sementara, merupakan keuntungan finansial yang penting bagi Barcelona, yang akan terlepas dari gaji sang bek, sehingga memberinya ruang tambahan dalam batas gaji selama periode krusial di bursa transfer.

Adapun Araujo, ia pun mencari peluang untuk mengembalikan posisinya dan memastikan tampil lebih banyak, setelah perannya menurun dalam perhitungan Barcelona, sesuatu yang bisa disediakan Liverpool baginya di salah satu liga paling kompetitif di dunia.

Konate membuka pintu bagi Araujo

Namun kesepakatan Araujo tidak dapat dipisahkan dari pergerakan Real Madrid sebelumnya. Kepindahan Konate ke klub kerajaan itu meninggalkan kekosongan besar di lini belakang Liverpool, terutama dengan Joe Gomez yang mengalami masalah fisik, serta Giovanni Leoni yang masih dalam pemulihan dari cedera robek ligamen silang anterior, di samping tanda tanya seputar kesiapan Jeremie Frimpong.

Dengan demikian, Virgil van Dijk hampir menjadi satu-satunya bek berpengalaman yang tersedia secara penuh, hal yang mendorong manajemen Liverpool untuk mempercepat pergerakannya di bursa.

Dan di sinilah nama Florentino Perez muncul secara tidak langsung dalam kesepakatan ini. Presiden Real Madrid itu memastikan perekrutan Konate, sehingga membuka celah di pertahanan Liverpool, yang lantas merasa terpaksa mencari pengganti dengan cepat. Dan pengganti itu boleh jadi justru salah satu bek Barcelona.

Araujo bersiap pindah ke Liverpool

Araujo diperkirakan akan menuju kompleks latihan Barcelona, sebelum terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan prosedur kepindahannya ke Liverpool, sebagai persiapan menuju pengumuman resmi kesepakatan tersebut.

Liverpool akan mendapatkan seorang bek yang memadukan kekuatan fisik, pengalaman, dan kemampuan bermain di lebih dari satu posisi, terutama karena Araujo juga mampu mengisi posisi bek kanan bila diperlukan.

Di sisi lain, Barcelona akan mendapatkan ruang bernapas finansial yang penting melalui pelepasan gaji salah satu pemain dengan bayaran tertinggi, sesuatu yang bisa membantu klub menyediakan ruang lebih besar dalam aturan Financial Fair Play, bersamaan dengan pergerakannya untuk memperkuat skuadnya.

Menurut laporan pers lainnya, Barcelona mempertimbangkan untuk merekrut Cristian Romero, bek Tottenham, atau Aymeric Laporte dari Athletic Bilbao, guna menutupi kepergian Araujo, sesuatu yang tidak ada dalam perhitungan manajemen Catalan.