Edouard Mendy, Kolektor Clean Sheet Terbaik Di Liga Primer Inggris 2020/21

Kiper baru Edouard Mendy terus memperlihatkan performa cemerlangnya sejak didatangkan di bursa transfer musim panas ini.

Diboyong dari hanya dengan harga yang relatif murah, yakni £22 juta, akan tetapi dia mampu melebiihi ekspektasi dengan beradaptasi kilat di Liga Primer Inggris serta tampil kontributif bagi The Blues.

Terbaru, penjaga gawang berumur 28 tahun itu kembali mampu menjaga gawang Chelsea terbebas dari noda ketika menghadapi Hotspur, dengan kedua tim menuntaskan pertandingan dengan skor kacamata.

Keberhasilannya mengawal gawang Chelsea tidak kebobolan sepanjang 90 menit menghadapi pasukan Jose Mourinho membaut Mendy mengukir rekor clean sheet mentereng di musim ini

5 - Édouard Mendy has kept five clean sheets in the Premier League this season, the most of any goalkeeper. Presence. pic.twitter.com/P5Jg88ZJ0N