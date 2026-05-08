Echteld sangat berterima kasih kepada satu orang setelah menandatangani kontrak baru bersama AZ

Leeroy Echteld akan menjadi pelatih kepala AZ selama dua musim ke depan, demikian diumumkan pada hari Jumat. Pelatih yang baru-baru ini menjuarai Eurojackpot KNVB Beker ini sangat berterima kasih kepada satu orang di klub Alkmaar tersebut.

Echteld berbagi pemikirannya dengan De Telegraaf mengenai alasan AZ memberikan kontrak dua tahun. ''Saya rasa mereka telah melihat bagaimana saya bekerja selama periode yang lebih lama. Saya kira mereka menyukainya. Ditambah lagi cara kami memenangkan final piala.''

Kapten Jordy Clasie dengan jelas menyatakan setelah kemenangan piala: Echteld harus tetap bertahan. ''Jika pemain seperti itu yang mengatakannya, tentu saja Anda mendapat dukungan dari mereka. Itu membuat saya senang. Itulah yang diinginkan seorang pelatih,'' kata pelatih berusia 57 tahun itu, yang selalu bermimpi untuk tetap memimpin di Alkmaar. ''Kami masih berkompetisi di tiga front, itu seperti rollercoaster besar.''

Echteld baru-baru ini berbicara dengan direktur umum Merijn Zeeman dan Niels van Duinen, yang akan menjadi direktur teknis baru mulai 1 Juni. Namun, pelatih AZ ini juga sangat memuji Max Huiberts yang akan hengkang, yang selama sepuluh tahun menjadi kepala teknis di Alkmaar. ''Saya sangat berterima kasih kepada Max karena telah membela saya pada periode terakhir dia bekerja di sini.''

Bagi Echteld, jelas bahwa para pemain dan staf teknis telah bersama-sama menciptakan kesatuan yang erat. ''Kami telah melakukan pekerjaan yang baik. Hal itu harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan hal tersebut.''

Terakhir, Echteld menyoroti beberapa nama besar di dunia sepak bola yang telah memberikan pengaruh besar padanya sebagai pemain. ''Berkat Advocaat, saya dibesarkan di Haarlem saat masih berusia tujuh belas tahun. Semangatnya tak tertandingi.''

Ada pula pujian yang ditujukan kepada Willem van Hanegem. ''Saya belajar banyak dari Willem, tapi saya baru menyadarinya belakangan. Saat kami berbincang, saya tidak selalu memahaminya, tapi kemudian inti pembicaraannya baru benar-benar terserap oleh saya. Willem bisa sangat mendalam. Hal itu sangat bermanfaat bagi saya di kemudian hari,'' kata pahlawan AZ yang menjuarai Piala tersebut.