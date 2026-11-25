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EAFC telah menambahkan suara mendiang John Motson ke dalam gim, demikian dikonfirmasi penerbit Electronic Arts kepada BBC. Mantan komentator itu terlibat selama bertahun-tahun dalam gim tersebut pada era FIFA dan meninggal pada 2023 dalam usia 77 tahun. Mulai Kamis, pemain dapat memilih suara khas Motson.

Ini menjadi kali pertama suara komentator yang telah meninggal terdengar dalam gim sepakbola yang sangat populer itu. Dengan izin dari istrinya dan putranya, Frederick, suara Motson disintesis menggunakan kombinasi rekaman lama dan AI.

Motson merupakan komentator pertama dalam seri FIFA dan suaranya terdengar dalam pertandingan sejak FIFA 96 hingga FIFA 2005. Ia juga sempat muncul sebentar dalam FIFA 19.

EA mengonfirmasi kepada BBC bahwa pihaknya telah membayar keluarga Motson untuk memperoleh hak menggunakan citranya dan menirukan suaranya. Namun, perusahaan gim itu enggan mengungkapkan rincian finansialnya.

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Setelah FIFA 2005, EA memilih komentator lain. "Meski ia sepenuhnya memahami bahwa mereka mengambil arah berbeda, saya pikir ia sangat merindukannya setelah meninggalkan dunia olahraga. Rasanya sedikit seperti akhir sebuah era," ujar Frederick Motson.

Motson yakin ayahnya "pasti" akan menyetujui proyek ini. "Ayah saya adalah orang yang paling tidak paham teknologi di dunia. Sampai akhir hayatnya, ia masih menyimpan mesin tik di mejanya."

"Jadi, saya rasa ia tidak sepenuhnya memahami apa yang dilakukan AI dari segi teknologi. Namun, di sisi lain, ia selalu sangat antusias untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini."

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Mat Prior, perancang gim senior di EAFC, mengatakan bahwa "kami sama sekali tidak akan melanjutkan proyek ini jika mereka (keluarga Motson, red.) tidak sepenuhnya mendukungnya."

"Sejak awal, kami ingin menghormati Motty sebagai komentator dan karena ikatan emosional yang kami miliki dengannya," kata Prior. "Ia adalah suara pertama dalam gim kami, jadi kami benar-benar ingin memberinya penghormatan yang layak dan menghadirkannya kembali."

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Prior mengatakan bahwa AI memang harus digunakan karena tidak ada rekaman suara Motson, yang pensiun pada 2018, saat membicarakan sebagian besar pesepakbola masa kini.

Derek Rae, salah satu komentator EAFC berbahasa Inggris saat ini, menilai AI dapat bermanfaat. Meski begitu, ia tidak khawatir pekerjaannya akan diambil alih oleh AI.

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"Hal-hal yang lebih kreatif harus dilakukan dengan suara manusia karena suara itu harus menunjukkan kepribadian, terkadang lewat tawa kecil di tengah kalimat atau ciri khas tertentu," ujar Rae.