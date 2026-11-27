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Dynamo Dresden vs. St. Pauli: Waktu kick-off

2. Bundesliga - Pekan 13 28 Nov 2026 - 07.00 Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden menjamu FC St. Pauli di Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden, dalam laga Bundesliga 2. Kedua tim berada dalam situasi berbeda di klasemen.

Tuan rumah menempati peringkat ke-13 dan ingin naik dari papan tengah. Pelatih Thomas Stamm dapat mengandalkan hasil-hasil yang cukup solid belakangan ini.

Terakhir, Dresden bermain imbang 2-2 di kandang Kaiserslautern. Sebelumnya, mereka menang 3-0 atas Greuther Fürth, sementara di Piala DFB, SGD mengalahkan Schalke 04 dengan skor 2-0.

St. Pauli datang sebagai tim peringkat kedelapan setelah melalui periode dengan hasil yang naik turun. Kekalahan dari Nürnberg (1-3) dan Magdeburg (1-4) diikuti kemenangan 2-0 atas VfL Bochum pada laga terakhir.

Dengan hasil itu, pelatih Marcel Rapp berhasil membalikkan keadaan. Apakah timnya mampu membawa momentum tersebut ke Sachsen akan terlihat di Dresden.

Berikut informasi tentang cara menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kabar Dynamo Dresden dan St. Pauli?

Dynamo Dresden meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terakhir, SGD bermain imbang 2-2 melawan Kaiserslautern. Mereka juga menang 3-0 atas Greuther Fürth dan 2-0 atas Schalke 04 di Piala DFB. Mereka mencetak 10 gol dan kebobolan empat kali, sementara Dresden tiga kali tidak kebobolan. FC St. Pauli mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. St. Pauli terakhir menang 2-0 atas VfL Bochum, setelah sebelumnya kalah 1-4 dari Magdeburg. Mereka mencetak lima gol dan kebobolan delapan kali, dengan dua pertandingan berakhir tanpa kebobolan.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: Susunan pemain

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: Performa

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: Rekor pertemuan

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: Klasemen