Dusan Tadic yang emosional melontarkan kritik keras setelah Ajax - NEC: "Ini sangat menyedihkan"

Dusan Tadic bereaksi di depan kamera ESPN setelah laga Ajax vs NEC (1-1) terkait wawancara sebelumnya dengan NU.nl. Di sana, ia melontarkan kritik keras kepada media, yang menurutnya telah memelintir kata-katanya.

“Ya, hari yang sangat aneh. Pertandingan yang aneh. Sangat emosional,” buka Tadic. “Ajax adalah cinta saya dan akan selalu ada di hati saya. Namun di sisi lain, sekarang saya bermain untuk NEC, dan sebagai seorang profesional saya harus memberikan segalanya untuk klub. Itu sedikit menjadi pergulatan emosional.”

Sebelum pertandingan, para suporter Ajax membentangkan spanduk besar untuk Tadic dan itu menyentuhnya. “Saya punya banyak kenangan di stadion ini, jadi banyak emosi yang muncul. Ya, itu indah, tetapi juga emosional. Anda melihat begitu banyak wajah yang familiar, para suporter... Itu selalu ada di kepala Anda,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Setelah itu, Tadic dikonfrontasi oleh Milan van Dongen dengan pernyataannya sebelumnya kepada NU.nl. “Saya kerap melakukan aksi-aksi pendahuluan dan tidak mendapatkan bola. Atau saya tidak mendapatkannya kembali setelah beberapa sentuhan. Jadi rupanya otak saya bekerja terlalu cepat. Itu terasa berat bagi saya, saya sering berjuang dengan diri sendiri dan kepala saya seperti dilanda badai,” kata pemain senior itu di sana, di antaranya.

“Sejujurnya, ini memang disayangkan,” respons Tadic kini kepada ESPN. “Saya punya begitu banyak pengalaman dan saya tahu media selalu mencari sesuatu. Anda bisa memelintir kata-kata, konteksnya... Saya tidak akan pernah meremehkan orang-orang di NEC. Tidak pernah. Saya belum pernah melakukan itu seumur hidup saya. Tetapi NEC dan Ajax tidak bisa dibandingkan, dan saya tidak bermaksud buruk dengan itu.”

“Saya sama sekali tidak berbicara buruk tentang NEC, saya tahu apa yang saya katakan. Namun sangat menyedihkan melihat ini di media. Ini terlalu sering terjadi. Saya tidak tahu mengapa. Karena dengan cara seperti ini, Anda membuat para pemain tidak lagi ingin memberikan wawancara. Tapi saya bukan seperti itu.”

Tadic kemudian memberi penjelasan lebih lanjut soal pernyataannya sebelumnya. “Ajax adalah klub 10 besar di Eropa, dari segi sejarah, pemain-pemain yang pernah bermain di sini, semua aspeknya. NEC adalah klub yang hebat, di papan atas lapis kedua. Mereka menjalani musim yang sangat bagus musim lalu, sekarang kami akan bermain di Eropa, kami sedang berkembang. Dengan pelatih yang luar biasa, struktur yang baik. Klub ini sedang berkembang.”

“Tetapi jika Anda bertanya kepada saya siapa yang punya pemain lebih baik, Ajax atau NEC? Lebih mudah bermain dengan pemain-pemain bagus daripada dengan pemain yang kurang bagus. Lalu apakah saya sekarang hanya harus memberikan wawancara di depan kamera, supaya Anda mendengar apa yang saya maksud? Itu menyedihkan. Rasanya tidak enak,” pungkasnya.