Dusan Tadic memberikan respons di depan kamera ESPN seusai laga Ajax vs NEC (1-1) terkait wawancara sebelumnya dengan NU.nl. Dalam wawancara itu, ia melontarkan kritik keras kepada media, yang menurutnya telah memelintir kata-katanya.

“Ya, hari yang sangat aneh. Pertandingan yang aneh. Sangat emosional,” buka Tadic. “Ajax adalah cinta saya dan akan selalu ada di hati saya. Tapi di sisi lain sekarang saya bermain untuk NEC, dan sebagai profesional saya harus memberikan segalanya untuk klub. Itu sedikit seperti pertarungan emosional.”

Sebelum pertandingan, fans Ajax membentangkan spanduk besar untuk Tadic dan itu membuatnya tersentuh. “Saya punya banyak kenangan di stadion ini, dan banyak emosi yang muncul. Ya, itu indah, tapi juga emosional. Anda melihat begitu banyak wajah yang familiar, para suporter... Itu selalu ada di pikiran Anda,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Setelah itu, Tadic dikonfrontasi oleh Milan van Dongen dengan pernyataannya sebelumnya kepada NU.nl. “Saya sering membuat aksi pendahuluan dan tidak mendapatkan bola. Atau saya tidak mendapatkannya kembali setelah beberapa sentuhan. Jadi otak saya tampaknya bekerja terlalu cepat. Ini terasa berat bagi saya, saya sering berjuang dengan diri sendiri dan kepala saya seperti dilanda badai,” kata pemain senior itu di sana.

“Sejujurnya, ini memang disayangkan,” respons Tadic kini di ESPN. “Saya punya begitu banyak pengalaman dan saya tahu media selalu mencari sesuatu. Anda bisa memelintir kata-kata, konteksnya... Saya tidak akan pernah tidak menghormati orang-orang di NEC. Tidak pernah. Saya belum pernah melakukan itu seumur hidup saya. Tapi NEC dan Ajax tidak bisa dibandingkan, dan saya tidak bermaksud buruk dengan itu.”

“Saya tidak mengatakan hal buruk tentang NEC dengan satu kata pun, saya tahu apa yang saya katakan. Tapi sangat menyedihkan melihat ini di media. Ini terlalu sering terjadi. Saya tidak tahu kenapa. Karena dengan cara seperti ini Anda membuat para pemain tidak ingin lagi memberikan wawancara. Tapi saya bukan seperti itu.”

Tadic kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut atas pernyataannya sebelumnya. “Ajax adalah klub 10 besar di Eropa, dari sisi sejarah, pemain-pemain yang pernah bermain di sini, semua aspek. NEC adalah klub yang hebat, di papan atas lapis kedua. Mereka menjalani musim yang sangat bagus musim lalu, sekarang kami masuk ke Eropa, kami sedang berkembang. Dengan pelatih yang hebat, struktur yang bagus. Klub ini sedang berkembang.”

“Tapi jika Anda bertanya kepada saya siapa yang punya pemain lebih baik, Ajax atau NEC? Lebih mudah bermain dengan pemain bagus daripada dengan pemain yang kurang bagus. Tapi apakah saya sekarang hanya harus memberikan wawancara di depan kamera, agar Anda mendengar apa yang saya maksud? Itu menyedihkan. Itu terasa tidak baik,” pungkasnya.