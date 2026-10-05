Segala perhatian tertuju pada laga yang dinanti antara timnas Arab Saudi melawan timnas Uni Emirat Arab, Selasa malam besok, dalam final Piala Teluk, di tengah suasana penuh antusiasme di tubuh skuad Arab Saudi serta keinginan besar untuk melanjutkan perjalanan dan meraih gelar juara di hadapan para pendukung Arab Saudi.

Al-Buraikan mengobarkan semangat tantangan

Firas Al-Buraikan, penyerang timnas Arab Saudi, berbicara tentang persiapan para pemain menjelang laga final, menegaskan bahwa melaju ke babak ini menjadi kebanggaan bagi seluruh elemen tim. Ia mengatakan dalam wawancara dengan media: "Kami bangga bisa bermain di final dan kami ingin meraih gelar juara."

Baca juga: Bayang-bayang Renard, kisah sedih yang menghantui Arab Saudi di final Piala Teluk 27

Al-Buraikan menyoroti besarnya upaya fisik yang dikerahkan para pemain timnas selama turnamen, terutama setelah menjalani laga yang berlangsung hingga 120 menit, namun ia menegaskan bahwa hal itu tidak akan menghalangi para pemain untuk mempersiapkan diri sebagaimana mestinya menghadapi laga penentuan tersebut, seraya menambahkan: "Kami bermain 120 menit yang melelahkan, tetapi kami akan siap dan menantikan dukungan dari para pendukung kami."

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Abu Al-Shamat: Kami ingin pencapaian yang bisa kami ceritakan kepada anak-anak kami

Di sisi lain, Saleh Abu Al-Shamat, pemain timnas Arab Saudi, menegaskan bahwa menjuarai Piala Teluk akan menjadi pencapaian luar biasa bagi para pemain, seraya menyebutkan bahwa membela negara dan meraih gelar bersamanya tetap menjadi salah satu momen terpenting yang dapat dirasakan oleh pemain mana pun.

Abu Al-Shamat mengatakan dalam pernyataannya kepada media: "Tidak ada yang lebih baik daripada meraih pencapaian untuk negara, sesuatu yang kami banggakan dan akan kami ceritakan kepada anak-anak kami di masa depan," sebuah pesan yang mencerminkan besarnya motivasi yang dimiliki para pemain timnas sebelum menjalani laga final.

Timnas Arab Saudi menuntaskan persiapannya menjelang laga yang dinanti melawan Uni Emirat Arab, di tengah fokus besar dari tim pelatih dan para pemain pada detail-detail terakhir, setelah menempuh perjalanan yang menguras banyak tenaga, sementara Arab Saudi berharap laga final ini menjadi perhentian terakhir dalam perjalanannya menuju mengangkat trofi Piala Teluk.

Timnas Arab Saudi berupaya meraih gelar Piala Teluk melawan Uni Emirat Arab, dalam laga yang diperkirakan akan dihadiri banyak pendukung, sementara para pemain Arab Saudi menaruh perhatian penuh untuk mewujudkan pencapaian tersebut dan membahagiakan para pendukung, serta mengubah perjalanan turnamen menjadi kenangan abadi dalam karier internasional mereka.