"Duo inti Nick Verschuren - Dies Janse lebih baik daripada Josip Sutalo - Youri Baas"

Duo bek tengah Nick Verschuren - Dies Janse lebih baik daripada Josip Sutalo - Youri Baas. Setiap hari, kami menyajikan tiga pernyataan di Voetbalzone mengenai klub-klub papan atas Belanda. Selain itu, tim-tim di luar tiga besar tradisional juga sering mendapat sorotan. Pemain pinjaman Ajax, Nick Verschuren (FC Volendam) dan Dies Janse (FC Groningen), memberikan kesan yang sangat baik. Apakah menurutmu mereka sebagai duo bek tengah lebih baik daripada Sutalo dan Baas, atau apakah kamu sama sekali tidak setuju? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar!

Verschuren dan Janse mengumpulkan pengalaman bermain di luar Amsterdam musim ini dan menunjukkan perkembangan yang pesat. Kedua talenta Ajax ini juga menunjukkan performa terbaik mereka pada akhir pekan pertandingan lalu. Bersama-sama, mereka menjadi duo bek tengah dalam Tim Terbaik Pekan Ini versi Voetbalzone. Verschuren yang berusia 21 tahun dengan cepat merebut posisi inti di Volendam dan berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan Het Andere Oranje di Eredivisie.

Analis ESPN Bram van Polen sangat antusias dengan bek tengah ini dalam acara Dit Was het Weekend. Ia bahkan menyebut Verschuren lebih baik secara defensif daripada Sutalo. Pemain pinjaman dari Ajax ini berhasil menahan Feyenoord imbang 0-0 bersama Volendam pada hari Minggu. "Verschuren sudah beberapa kali mendapat pujian, tapi dia benar-benar gigih dalam merebut bola," kata Van Polen, yang berpendapat bahwa banyak bek Eredivisie lainnya bisa belajar darinya. "Kadang-kadang dia sedikit kurang waspada dan cepat terjatuh, tapi dia benar-benar rela terjatuh di mana saja. Dan dia juga membaca permainan dengan baik. Menurut Van Polen, Verschuren masih kurang dalam hal penguasaan bola, tapi secara defensif dia menilai Verschuren lebih baik daripada Sutalo.

Pemain internasional Kroasia itu melakukan kesalahan pada Sabtu lalu saat Ajax kalah 1-2 dari FC Twente, demikian kata Van Polen. "Kalau lihat gol Bart van Rooij dan cara Sutalo berputar di sana, hal seperti itu hampir tidak pernah saya lihat pada Verschuren."

Dies Janse

Sementara Verschuren berhasil mencegah Feyenoord mencetak gol, Janse menjadi bintang utama dalam kemenangan 0-2 FC Groningen atas Telstar. Pemain pinjaman Ajax ini berhasil memecah kebuntuan setelah setengah jam pertandingan dengan sundulan yang akurat. Bek tengah kaki kiri ini, berkat penampilannya yang bagus, sudah berbulan-bulan dianggap sebagai calon pengganti Youri Baas, yang mungkin sedang menjalani musim terakhirnya di Ajax. Janse yang berusia 20 tahun melakukan debutnya untuk Jong Oranje pada akhir Maret dan sejauh ini telah bermain dalam enam pertandingan resmi di tim utama Amsterdam.

Bersama Groningen, ia berhasil memenangkan dua pertandingan liga terakhir dan dengan demikian, partisipasi di babak play-off untuk kompetisi Eropa masih menjadi target yang realistis. Tim asuhan pelatih Dick Lukkien saat ini berada di peringkat kesepuluh, hanya satu poin di belakang Sparta Rotterdam yang berada di peringkat kedelapan.

“Kami akan melanjutkan performa kami di bulan April seperti yang telah kami tunjukkan. Masih ada lima pertandingan tersisa, ini bisa menjadi akhir yang indah. Kami akan tetap melakukan hal yang sama, menjaga energi positif, dan kemudian Anda akan memenangkan pertandingan. Dan sekarang, terus maju,” kata Janse setelah kemenangan atas Telstar di hadapan kamera ESPN.