Dumfries soal gol kontroversial Jerman: Kami tahu trik Kimmich

Bek Belanda, Denzel Dumfries, mengkritik kapten timnas Jerman, Joshua Kimmich, karena tetap melanjutkan permainan pada serangan yang berujung gol Der Panzer dalam laga imbang (1-1) antara kedua tim, kemarin Kamis, pada pembukaan kompetisi UEFA Nations League, di Stadion "Johan Cruyff" di ibu kota Belanda, Amsterdam.

Dumfries mengatakan, dalam pernyataan kepada media usai pertandingan: "Sayap kiri (Amiri) menatap ke arahku seolah-olah dia akan berhenti, lalu dia mengoper bola ke Kimmich. Kami mengenal Kimmich. Dia pemain kelas dunia, tapi kami tahu tipu muslihatnya."

Pemain Real Madrid itu melanjutkan: "(Kimmich) tetap melanjutkan permainan dan mereka mencetak gol. Hal itu seharusnya tidak terjadi pada kami, dan mungkin kami juga harus melakukan hal-hal seperti ini."

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Ia menambahkan: "Aku memang sudah pergi untuk menghadapinya (Kimmich), ya, tentu saja. Pada akhirnya, kau tetap merasa bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar."

Gol Jerman itu memang menuai kontroversi, setelah tim tamu melanjutkan serangan meski pemain Belanda, Brian Brobbey, terjatuh di lapangan dalam kondisi cedera, hingga Felix Nmecha mencetak gol keunggulan Jerman pada menit ke-32.

Timnas Belanda menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak kedua, melalui pemain Liverpool, Cody Gakpo, sehingga pertandingan berakhir (1-1) pada debut Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman, dan lawannya, Xavi Hernandez, sebagai nakhoda Belanda.



