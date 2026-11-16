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Denzel Dumfries murka setelah timnas Belanda kalah memalukan 5-0 dari Jerman di Nations League. "Ini kegagalan kolektif. Penampilan kami malam ini sangat buruk," kecam sang kapten seusai laga kepada NOS.

Kiper Bart Verbruggen mengumpulkan para pemain timnas Belanda setelah gol kelima Jerman di Berlin. "Tentu saja kami saling marah. Ini tidak boleh terjadi, dan kami mengatakannya satu sama lain," jelas Dumfries.

"Ada rasa frustrasi dan dalam situasi seperti itu, Anda berusaha tetap fokus karena pertandingan harus terus dijalani. Kami mencoba saling bergandengan tangan sejenak dalam situasi seperti itu, tetapi itu sulit. Kami terlalu lemah dalam duel, membiarkan terlalu banyak ruang, dan itu membuat mereka berbahaya saat beralih menyerang," kata bek kanan itu, yang sangat terkejut dengan penampilan timnas Belanda.

Padahal, timnas Belanda diliputi euforia setelah menang 7-0 atas Yunani pada Jumat. "Setelah kemenangan seperti itu, Anda ingin membawa perasaan positif tersebut ke pertandingan berikutnya, tetapi kami tidak mampu mempertahankan performa itu. Penampilan kami memang tidak cukup baik."

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Dumfries juga mengkritisi penampilannya sendiri melawan Jerman. "Pada gol pertama, saya mundur sedikit terlalu jauh sehingga dia (Derry Scherhant, red.) mendapat terlalu banyak ruang. Dia dominan kaki kanan, saya tahu itu. Itu tidak boleh terjadi. Saya selalu sangat jujur kepada diri sendiri soal hal seperti itu."

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"Dan seperti yang saya katakan tadi, ada banyak rasa frustrasi. Pada satu titik, kami mencoba menjaga jarak antarlini tetap rapat. Namun, penampilan kami memang tidak bagus. Bertandang ke markas Jerman memang sangat sulit," ujar Dumfries yang kecewa.

Dumfries mengenakan ban kapten saat melawan Jerman. Kapten utama Virgil van Dijk dan wakil kapten Frenkie de Jong absen karena cedera.

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Bek kanan Real Madrid itu kini telah mencatatkan 82 penampilan bersama timnas Belanda. Bek berusia 30 tahun tersebut menjalani debutnya bersama timnas Belanda pada 2018 dan sudah bertahun-tahun menjadi pemain andalan.