René van der Gijp memandang dengan heran bagaimana Virgil van Dijk terkadang diperlakukan oleh jurnalis Belanda. Menurut analis asal Dordrecht itu, perbedaannya bak bumi dan langit dibanding pendekatan terhadap kapten Belanda tersebut di Liverpool.

Van Dijk pekan lalu terlibat adu mulut dengan Valentijn Driessen dalam sebuah momen jumpa pers, yang menuduh pemain internasional Belanda itu bersikap 'muram'. Van Dijk menjawab dengan mengatakan bahwa dia 'tidak bisa terus-menerus hanya mendengarkan omong kosong itu sepanjang waktu'.

''Bayangkan saja. Anda bermain di Premier League dan hampir semua orang yang punya status, entah itu Wayne Rooney atau Gary Lineker, menyebut Anda sebagai salah satu bek tengah terbaik sepanjang masa. Dan di Belanda mereka memperlakukan Anda seperti stopper IJsselmeervogels. Itu tidak enak'', nilai Van der Gijp pada hari Senin di podcast KieftJansenEgmondGijp.

Presenter Michel van Egmond juga melihat perbedaan besar antara pendekatan di Belanda dan di Inggris. ''Di Inggris sana ada banyak pria berjas dan berdasi, dari surat kabar besar yang sangat ternama. Dalam bahasa Inggris yang rapi, mereka juga bisa habis-habisan mengkritik Anda sampai ke pergelangan kaki jika memang perlu, tetapi tetap dengan kadar respek tertentu.''

''Lalu Anda datang ke Belanda. Anak-anak muda dengan celana jins, duduk selonjoran. Dan mereka menembakkan macam-macam roket ke arah Anda dengan bahasa Inggris level moedermavo'', keluh Van Egmond saat menganalisis jurnalis olahraga Belanda.

Rob Jansen kemudian datang dengan nasihat tulus untuk Van Dijk. ''Tahu apa yang harus kamu lakukan, Virgil? Lebih sering tertawa. Hadapi semua ini sepenuhnya dengan humor. Tapi itu memang harus bisa. Terlihat dari wajahnya bahwa dia sangat marah. Dia sudah begitu berpengalaman dan sudah mengalami semuanya. Hajar Valentijn (Driessen, red.). Habis-habisan kritik dia, tempatkan dia di posisinya, hajar jurnalis lain juga. Nanti Belanda akan tertawa.''

Dalam pandangan Van der Gijp, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. ''Tunggu dulu, Rob. Ini bukan cuma Valentijn, ya? Ada juga Marco van Basten, ada Ruud Gullit, yang begitu saja menempatkan Van Dijk sebagai 'bukan pemimpin'. Dan itu sudah bertahun-tahun. Di Inggris dia nyaris ditinggikan di atas semua orang.''