Duka di Wydad: Mantan Pemain Klub Meninggal Dunia di Usia 38 Tahun

Wydad AC Maroko dan para pendukungnya menerima pukulan menyakitkan menyusul meninggalnya mantan pemain internasional Mali, Kalilou Traore, yang merupakan mantan pemain klub tersebut, dalam usia 38 tahun, akibat kecelakaan lalu lintas yang tragis.

Klub Prancis, Sochaux, mengumumkan wafatnya mantan pemainnya itu, seraya menyatakan kesedihan mendalam atas kepergian Traore, yang mengenakan seragam klub tersebut pada periode antara 2012 dan 2014, sebelum menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga dan kerabatnya.

Traore menjalani 11 pertandingan di ajang Liga Prancis dengan seragam Sochaux, sebelum memutuskan untuk mengakhiri karier profesionalnya lebih awal pada 2014, ketika ia berusia 26 tahun.

Karier pemain asal Mali itu diwarnai sejumlah pengalaman bersama berbagai klub, di mana ia membela panji Real Bamako di negaranya, Wydad AC dan Hassania Agadir di Maroko, di samping Istra dari Kroasia dan Odense dari Denmark, sebelum gantung sepatu di usia muda.

Di level internasional, Traore mengenakan seragam timnas Mali dalam 17 pertandingan, dan berhasil berkontribusi dalam meraih pencapaian penting bersama negaranya, setelah masuk dalam skuad timnas yang meraih medali perunggu pada turnamen Piala Afrika 2013.

Kesedihan menyelimuti klub-klub yang pernah dibela sang pemain sepanjang kariernya, di tengah kepergian yang mendadak ini.

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