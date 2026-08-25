Dugarry menyerang Alvarez: Bodoh dan tolol, kau akan menerima hukuman yang setimpal!

Kristophe Dugarry, mantan bintang Prancis, menyebut striker Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, sebagai "orang bodoh", di tengah keinginan kuatnya untuk pindah ke Barcelona pada musim panas ini.

Alvarez mengumumkan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid saat tampil bersama Argentina di Piala Dunia 2026, dan ia berupaya keras untuk pindah ke Blaugrana.

Di sisi lain, Atletico Madrid berpegang teguh pada jasa Alvarez dan menolak melepasnya ke klub Catalan tersebut, sehingga situasinya masih menggantung di antara kedua klub.

Dugarry sendiri melancarkan serangan terhadap mantan striker Milan dan Barcelona itu, Alvarez, serta menyebutnya bodoh dan tolol.

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Dugarry berkata dalam pernyataannya kepada saluran RMC: "Pemain itu dan para perwakilannya bodoh. Bagaimana mungkin ia mengumumkan 'Saya ingin meninggalkan klub'? Apakah dia tolol atau bagaimana?".

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "Metro" Inggris: "Tidak lebih baik pergi dengan cara seperti ini. Diamlah, bersikaplah rendah hati, dan bicaralah dengan cerdas. Tidakkah kau melihat apa yang terjadi dengan Griezmann? Tidakkah kau tahu cara mengurus bisnismu? Tidakkah kau mengenal para pendukungmu?".

Ia melanjutkan: "Pemain yang ingin pergi harus diizinkan untuk pergi. Setelah itu, hal itu justru menimbulkan lebih banyak masalah dibanding apa pun. Dan saya juga berpendapat bahwa harus ada rasa saling menghormati antara kedua belah pihak".

Ia melengkapi dengan berkata: "Hal pertama yang harus dilakukan ketika kau ingin mencoba mencapai kesepakatan adalah tidak meludahi para pendukungmu dan klubmu".

Ia menutup pernyataannya: "Dengan caramu ini, kau benar-benar keliru dan akan menerima hukuman yang setimpal".