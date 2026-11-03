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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP
Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

Dugaan mengejutkan! Cedera Jamal Musiala dari Bayern Munich lebih parah dari perkiraan?

Bundesliga
J. Musiala
Bayern Munich

Jamal Musiala sudah beberapa pekan tidak bisa memperkuat Bayern Munich. Terkait hal itu, Lothar Matthäus memiliki dugaan yang menghebohkan.

Dalam kolomnya di Sky, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk tim nasional itu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa cedera bintang lini serang juara bertahan Jerman tersebut mungkin lebih parah daripada yang selama ini diperkirakan.

Secara resmi, Musiala absen membela Bayern akibat robekan serat otot yang dialaminya saat bersama tim nasional Jerman pada akhir September. Sejak itu, ia belum bermain sedetik pun.

"Pemulihan Jamal Musiala sudah berlangsung cukup lama. Pada September di Amsterdam, yang disebutkan adalah robekan serat otot. Saya menduga ada sesuatu yang terjadi setelah itu. Robekan serat otot tidak membutuhkan enam pekan untuk sembuh," jelas Matthäus.

Memang, masa absen selama itu tergolong tidak biasa untuk robekan serat otot biasa. Umumnya, bagian yang cedera sudah dapat diberi beban ringan setelah dua hingga empat pekan, sementara pemain biasanya bisa kembali bertanding dengan kemampuan penuh setelah empat hingga enam pekan. Musiala sendiri kini sudah menepi lebih dari enam pekan.

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03 Nov 2026

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Meski demikian, riwayat medis pemain berusia 23 tahun itu menunjukkan bahwa ia cukup rentan mengalami cedera dan harus absen dalam waktu lama. Musim ini, Musiala sudah absen selama beberapa pekan akibat cedera pergelangan kaki serta dampak lanjutan dari patah tulang fibula yang dialaminya tahun lalu.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kapan Jamal Musiala kembali bermain untuk Bayern Munich?

Selain itu, pada Agustus 2026, setelah dua kali kolaps dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim, ia mengungkapkan kepada publik bahwa dirinya mengalami absans. Ini merupakan bentuk epilepsi yang ditandai gangguan sesaat, tatapan terpaku, seolah-olah "tidak sadar" sesaat, atau perubahan kesadaran selama beberapa detik hingga beberapa menit, tetapi tanpa kejang hebat seperti pada serangan epilepsi klasik.

Kendati begitu, belakangan ada kabar positif. Musiala dikabarkan sudah kembali berlatih dan bahkan sudah menjalani latihan dengan bola. Ia diperkirakan kembali sepenuhnya selama jeda internasional mendatang, sehingga bisa kembali memperkuat Bayern Munich dalam pertandingan melawan 1. FC Koln pada 20 November.

Di semua kompetisi musim ini, Musiala sejauh ini mencatatkan empat penampilan, menyumbang dua gol dan satu assist.

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