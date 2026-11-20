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Undian perempat-final UEFA Nations League A 2026-27 di Nyon menghasilkan empat duel dua leg yang menarik untuk Maret 2027. Juara dunia Spanyol menghadapi Prancis asuhan Zinedine Zidane dalam laga utama, sementara Inggris asuhan Thomas Tuchel bertemu Erling Haaland dan Norwegia.

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Spanyol vs Prancis: Duel besar dua tim kuat

Juara dunia Spanyol bertemu Prancis asuhan Zinedine Zidane dalam laga paling menonjol dari undian perempat-final UEFA Nations League A 2026-27 yang digelar Jumat di Nyon. Tim asuhan Luis de la Fuente tampil sempurna hingga pekan keenam melawan Inggris, tetapi masuk kelompok nonunggulan setelah rekor 43 laga tak terkalahkan mereka terhenti, meski Lamine Yamal mencetak empat gol dan dua assist, Dani Olmo membuat tiga assist, serta Mikel Merino mencetak tiga gol.

Spanyol akan menjadi tuan rumah pada leg pertama sebelum bertandang menghadapi skuad Prancis yang berubah di bawah Zidane. Setelah kalah di Italia dan turun ke posisi kedua Grup A1, Prancis merebut kembali puncak klasemen lewat kemenangan susah payah atas Turki dalam laga yang diwarnai gol internasional pertama Eli Junior Kroupi. Sementara itu, Michael Olise menjadi andalan lini serang mereka secara keseluruhan dengan lima gol dan dua assist.

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Norwegia vs Inggris: Haaland beradu ketajaman dengan Kane

Inggris asuhan Thomas Tuchel bertemu Norwegia dalam duel yang mempertemukan para penyerang paling tajam di Eropa. Juara Grup A3 Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang tipis 3-2 atas Spanyol. Tiga hari sebelumnya, kapten Harry Kane melampaui Peter Shilton sebagai pemain putra dengan penampilan terbanyak untuk Inggris. Kane juga menuntaskan fase liga sebagai pencetak gol terbanyak dengan delapan gol, sementara Jude Bellingham mencatatkan enam assist.

Norwegia asuhan Stale Solbakken secara dramatis terhindar dari play-off Liga A/B pada pekan keenam ketika Erling Haaland mengeksekusi penalti pada akhir laga untuk memastikan kemenangan 3-2 atas Denmark. Gol itu membuat Haaland, pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi, mengoleksi enam gol pada fase liga, sementara Martin Odegaard mencatatkan lima assist. Norwegia akan menjadi ujian berat di Oslo sebelum leg kedua di Wembley.

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Belanda vs Portugal: Ujian di era setelah Ronaldo

Juara bertahan Portugal akan menghadapi Belanda asuhan Xavi Hernandez dalam pertemuan kembali dua rival klasik Eropa. Di bawah Jorge Jesus, yang ditunjuk pada musim panas, Portugal menjadi tim pertama yang lolos setelah meraih lima kemenangan di Grup A4. Goncalo Ramos dan Joao Felix masing-masing mencetak tiga gol untuk memimpin lini serang mereka setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari sepakbola internasional pada November.

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Xavi belum terkalahkan sebagai pelatih Belanda hingga kekalahan telak dari Jerman pada pekan keenam, yang datang hanya tiga hari setelah penampilan gemilang saat menang 7-0 atas Yunani. Tijjani Reijnders, yang mencetak hat-trick, memuncaki daftar pencetak gol Belanda dengan empat gol bersama Virgil van Dijk, yang telah mencatatkan 100 penampilan internasional. Belanda kini akan menjadi tuan rumah pada leg pertama sebelum bertandang ke Portugal.

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Belgia vs Jerman: Duel yang menjanjikan banyak gol

Jerman asuhan Jurgen Klopp, yang produktif mencetak gol, akan menghadapi Belgia asuhan Mark van Bommel pada partai perempat-final keempat. Setelah mengawali September dan Oktober dengan lambat, Jerman tampil maksimal pada November. Florian Wirtz mencetak empat gol, termasuk dua dalam kemenangan telak 5-0 atas Belanda, sementara pemain sayap RB Leipzig Brajan Gruda menyumbang dua gol dan dua assist hanya dalam dua penampilan.

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Belgia memasuki pekan keenam di posisi ketiga Grup A1 dan tertinggal dari Italia setelah 11 menit sebelum bangkit untuk menang 4-1, dengan Kevin De Bruyne mencetak tiga gol dan Charles De Ketelaere membuat tiga assist. Duel dua leg ini berlangsung pada akhir Maret 2027. Para pemenangnya akan melaju ke putaran final pada 9 hingga 13 Juni 2027, dengan Inggris, Prancis, atau Spanyol berpeluang menjadi tuan rumah.

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