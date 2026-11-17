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Daftar tim yang lolos ke babak perempat final UEFA Nations League musim 2026-2027 sudah lengkap. Fase grup telah menentukan delapan tim yang melanjutkan perjalanan di turnamen ini, yakni juara dan runner-up dari setiap grup Liga A. Kini sorotan tertuju pada undian Jumat mendatang, yang akan menentukan duel-duel menarik antara tim-tim besar Eropa.

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Edisi kali ini diwarnai persaingan ketat di antara sejumlah tim nasional terbaik Eropa. Jerman, Prancis, Inggris, dan Portugal berhasil menjadi juara grup masing-masing, sementara Belgia, Belanda, Spanyol, dan Norwegia lolos sebagai runner-up. Tim-tim yang lolos pun terbagi ke dalam dua pot sebelum undian digelar.

Di Grup 1, Prancis lolos setelah mengakhiri persaingan di puncak klasemen dengan koleksi 13 poin. Belgia menempati posisi kedua dengan 12 poin, sedangkan Italia berada di peringkat ketiga dengan 10 poin, dan Turki menjadi juru kunci tanpa poin.

Di Grup 2, Jerman mengamankan posisi pertama dengan 11 poin, unggul head-to-head atas Belanda yang menjadi runner-up dengan poin yang sama. Yunani menempati peringkat ketiga, juga dengan 11 poin, sementara Serbia menjadi juru kunci grup tanpa poin.

Adapun Grup 3 menyajikan persaingan sengit hingga pertandingan terakhir, sebelum Inggris memastikan diri sebagai juara grup dengan 15 poin, unggul selisih gol atas Spanyol yang finis di posisi kedua dengan poin yang sama. Kroasia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, sedangkan Republik Ceko berada di posisi terbawah tanpa poin.

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Di Grup 4, Portugal menuntaskan fase grup di puncak klasemen dengan 15 poin , sementara Norwegia merebut tiket lolos kedua setelah menempati posisi kedua dengan 9 poin, unggul atas Denmark yang finis ketiga dengan poin yang sama. Wales berada di peringkat keempat dengan 3 poin.

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Dengan demikian, daftar juara keempat grup diisi oleh Prancis, Jerman, Inggris, dan Portugal, sedangkan Belgia, Belanda, Spanyol, dan Norwegia lolos sebagai runner-up. Kedelapan tim inilah yang akan bersaing memperebutkan tiket ke semifinal turnamen.

Regulasi turnamen memberikan keuntungan bagi juara grup dalam undian perempat final, karena mereka akan menghadapi salah satu runner-up dari grup lain, dengan ketentuan dua tim yang sudah bertemu di fase grup tidak akan dipertemukan. Leg pertama akan digelar di kandang tim runner-up, sementara juara grup menjadi tuan rumah pada leg kedua.

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Sorotan kini tertuju ke kota Nyon, Swiss, yang menjadi tuan rumah undian babak perempat final pada Jumat, 20 November. Undian tersebut akan menentukan empat laga yang memperebutkan tempat di semifinal, di tengah antisipasi kemungkinan terjadinya duel-duel sengit antara tim-tim besar Eropa.

Undian berpeluang menghadirkan laga-laga kelas berat, mengingat adanya tim sekelas Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, Portugal, Belanda, dan Belgia. Hal ini membuka jalan bagi bentrokan antarraksasa Eropa yang dinantikan, termasuk kemungkinan pertemuan antara mantan juara turnamen dan tim-tim yang ingin menulis babak baru dalam sejarah mereka.

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Pertandingan perempat final dijadwalkan berlangsung dengan format kandang-tandang pada periode 25 hingga 30 Maret 2027. Empat tim pemenang akan melaju ke babak semifinal, yang digelar sebagai bagian dari putaran final turnamen pada 9 hingga 13 Juni 2027.