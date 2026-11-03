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Duel kontra Atletico Madrid: Penunjukan wasit bukan pertanda baik bagi FC Bayern

Champions League
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich

Wasit papan atas asal Prancis, Francois Letexier, akan memimpin laga Liga Champions Bayern Munich di markas Atletico Madrid pada Selasa malam.

Penunjukan ini bukan pertanda baik: Letexier, praktisi hukum sekaligus juru sita berusia 37 tahun, sejauh ini tiga kali memimpin pertandingan resmi pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut. Ketiganya berakhir dengan kekalahan bagi tim asal München itu.

Terakhir, Letexier menjadi wasit saat tim asal München itu menghadapi Benfica Lisbon di Piala Dunia Antarklub 2025 (0-1). Ia juga memimpin final Euro 2024 antara Spanyol dan Inggris (2-1).

Sebelumnya, tim asal München itu juga kalah di bawah kepemimpinannya pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023/204 di kandang Lazio Roma (0-1), serta pada fase grup Liga Champions 2024/2025 di kandang Feyenoord Rotterdam (0-3).

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