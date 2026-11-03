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Duel kontra Atletico Madrid: Penunjukan wasit bukan pertanda baik bagi Bayern Munich

Champions League
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich

Wasit papan atas asal Prancis Francois Letexier akan memimpin pertandingan Liga Champions Bayern Munich di markas Atletico Madrid pada Selasa malam.

Penunjukan ini bukan pertanda baik: Sejauh ini, ahli hukum sekaligus juru sita berusia 37 tahun itu sudah tiga kali memimpin pertandingan resmi klub pemegang rekor gelar juara Jerman, dan ketiganya berakhir dengan kekalahan bagi tim asal Munchen.

Terakhir, Letexier, yang antara lain memimpin final Euro 2024 antara Spanyol dan Inggris (2-1), menjadi wasit saat tim asal Munchen menghadapi Benfica Lisbon (0-1) di Piala Dunia Antarklub 2025.

Sebelumnya, tim asal Munchen juga kalah saat dipimpin Letexier dalam laga tandang leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023/204 melawan Lazio Roma (0-1), serta pada fase grup Liga Champions 2024/2025 saat bertandang ke markas Feyenoord Rotterdam (0-3).

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