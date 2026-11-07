Atletico Madrid akan menjamu Barcelona, Minggu malam, di Stadion Metropolitano, dalam laga puncak pekan ke-12 LaLiga Spanyol.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa duel antara Barca dan Atletico ini akan mengukur ketajaman produktivitas gol tim Catalan melawan kekokohan pertahanan yang telah dipulihkan Atletico pada musim ini.

Barcelona telah berubah menjadi mesin pencetak gol yang sesungguhnya di bawah arahan pelatih Hans Flick, dengan mencapai 60 gol hanya dalam 15 pertandingan, atau rata-rata 4 gol per pertandingan.

Namun, tim Catalan ini kebobolan rata-rata 1,2 gol per pertandingan. Memang, secara di atas kertas, persamaannya tampak 4 gol tercipta berbanding 1,2 gol kebobolan.

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Tetapi masalahnya menjadi lebih mengkhawatirkan jika kita melihat dua pertandingan terpenting yang dilakoni Barcelona musim ini, yakni melawan Paris Saint-Germain (2-4) dan Real Madrid (1-2). Tim hanya mencetak 3 gol, sementara gawangnya kebobolan 6 gol.

Di sisi lain, tim asuhan pelatih Diego Simeone tampil impresif di awal musim, di mana kekokohan pertahanan menjadi ciri paling menonjol yang membedakan tim ini.

Sekali lagi, setelah berlalunya 11 pekan LaLiga Spanyol, para pemain Atletico Madrid memiliki catatan pertahanan terbaik di seluruh kompetisi, dan tentu saja mereka unggul dari Barcelona dalam aspek ini.

Gawang Atletico Madrid hanya kebobolan 8 gol selama 11 pekan pertama kompetisi, dengan rata-rata 0,73 gol per pertandingan. Selain itu, tim ini berhasil menjaga keperawanan gawangnya dalam 6 pertandingan. Adapun Barcelona kebobolan 12 gol dan mencatatkan nirbobol dalam 4 pertandingan.

Perbandingan ini menjadi lebih bernilai jika kita mempertimbangkan bahwa kedua tim tampil sangat kompetitif di awal turnamen.

Barcelona memuncaki klasemen dengan 30 poin, sementara Atletico Madrid menempati posisi kedua dengan 28 poin.

Kekokohan Atletico Madrid

Meski demikian, kedua tim mewakili dua kutub yang bertolak belakang, walaupun Atletico juga tidak kesulitan dalam lini serang, karena mereka telah mencetak 22 gol, menjadikannya tim ketiga tersubur di kompetisi.

Simeone sendiri mengatakan bahwa timnya masih dalam tahap pembangunan. Langkah pertama yang memungkinkan Atletico bersaing dengan dua raksasa Spanyol adalah memiliki kekokohan pertahanan yang besar, yakni keunggulan yang menonjol pada tim ini selama era emasnya ketika mereka meraih berbagai gelar.

Jika tim terus melaju dengan gaya ini, para pemain Atletico bisa menjadi kandidat untuk bersaing memperebutkan gelar LaLiga Spanyol.

Konsistensi akan menjadi tantangan terbesar bagi mereka, dan meskipun mereka tidak berhasil mempertahankannya selama bertahun-tahun, kedalaman skuad mereka terus membaik, terutama di lini pertahanan.

Salah satu poin utamanya terletak pada keberagaman karakter pemain yang tersedia bagi Simeone. Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Alex Grimaldo, dan Marcos Llorente mewakili 5 opsi dengan karakter yang sangat berbeda, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengisi lebih dari satu posisi, serta sangat berdekatan dalam gaya bermain mereka.

Perekrutan Cuti Romero telah mengangkat batas performa pertahanan, dan mengembalikan aspek permainan Atletico ini ke jajaran elite.

Penguasaan bola Barcelona

Di sisi lain dari persamaan ini, muncullah Barcelona. Tim asuhan pelatih Hans Flick mempertahankan gaya yang lebih bertumpu pada penguasaan bola secara dominan, dengan lini pertahanan yang pada momen-momen tertentu menanggung risiko besar demi menjaga tekanan tinggi. Hasilnya adalah tim dengan kemampuan menyerang yang luar biasa.

Di lini tengah Barcelona terjadi hal yang sama seperti di lini pertahanan Atletico, yakni banyaknya opsi dan kemampuan mengisi lebih dari satu posisi. Ada Rodri, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Bernal, Fermin Lopez, dan Dani Olmo, yang bersaing hanya untuk 3 posisi saja.

Rata-rata penguasaan bola Barcelona mencapai 70,2%, atau sekitar 10% lebih banyak dari Villarreal, pesaing terdekatnya dalam aspek ini. Adapun Atletico menempati posisi ketiga dengan persentase 58%.

Titik-titik lemah

Namun, keadaannya tidak seideal yang terlihat. Atletico Madrid dan Barcelona sama-sama mengalami sejumlah masalah di semua posisi, terutama di lini pertahanan.

Tim asuhan Flick memiliki opsi pertahanan yang jauh lebih sedikit dibandingkan Atletico, dan juga tengah dilanda kutukan cedera. Lini pertahanan tinggi yang diterapkan sang pelatih asal Jerman itu memberikan beban yang lebih besar kepada para pemainnya.

Saat ini, Eric Garcia, Christensen, dan Kounde absen karena cedera, sementara Gerard Martin mengalami masalah fisik. Hal ini telah menjadi pola berulang selama tiga musim yang dilalui sang pelatih Jerman dalam menakhodai Barcelona.

Di sisi lain, Atletico memiliki pelapis di posisi bek tengah yang levelnya jauh di bawah para pemain inti. Selain itu, Romero kerap mengalami cedera, dan jika kita menambahkan masalah ini dengan kebutuhan melakukan rotasi antarpemain untuk menghindari kelelahan, muncullah nama pemain yang membuat suporter Atletico khawatir setiap kali ia memasuki lapangan, yaitu Robin Le Normand.

Bek internasional Spanyol itu telah menyebabkan timnya kebobolan 3 gol musim ini, setelah kehilangan bola di dalam kotak penalti timnya sendiri, yakni saat melawan Bayern Munich, Villarreal, dan Alaves.

Ia juga merupakan satu-satunya pemain di lini pertahanan yang tidak berhasil menjaga keperawanan gawangnya ketika tampil sebagai pemain inti.

Dalam duel antara Flick dan Simeone, yang telah terulang sebanyak 10 kali sejak kedatangan sang pelatih Jerman ke Barcelona, dapat ditarik dua kesimpulan terkait aspek pertahanan, di mana Barcelona hanya mampu mencatatkan nirbobol sebanyak dua kali, sementara Atletico hanya meraih satu kemenangan atas tim Catalan tersebut, ketika gawangnya kebobolan satu gol selama pertandingan.