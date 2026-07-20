Dua tim Arab berada di posisi terbawah... FIFA merilis peringkat akhir tim-tim Piala Dunia

Piala Dunia 2026 telah berakhir, dengan tim nasional Spanyol dinobatkan sebagai juara untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Argentina (1-0) pada Minggu malam kemarin, dalam pertandingan final yang berlangsung hingga dua babak tambahan.

Piala Dunia 2026 diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan partisipasi 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Selain pertandingan final, timnas Inggris berhasil merebut posisi ketiga di Piala Dunia tersebut, setelah mengalahkan Prancis dalam pertandingan seru yang berakhir dengan skor (6-4).

Situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mempublikasikan daftar 48 tim peserta berdasarkan peringkatnya. Adapun bagi tim-tim yang tersingkir pada tahap yang sama, peringkatnya ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- Jumlah total poin dari pertandingan di seluruh babak (pertandingan yang berakhir dengan adu penalti dianggap seri)

- Selisih gol dalam pertandingan di seluruh babak

- Jumlah gol yang dicetak dalam pertandingan di seluruh babak

- Jika masih terjadi kesamaan peringkat antara dua tim atau lebih setelah menerapkan kriteria di atas, maka mereka akan berbagi peringkat akhir yang sama.

Peringkat akhir adalah sebagai berikut:

1- Spanyol

2- Argentina

3- Inggris

4- Prancis

5- Norwegia

6- Belgia

7- Maroko

7- Swiss

9- Meksiko

10- Kolombia

11- Brasil

12- Amerika

13- Portugal

14- Kanada

15- Mesir

16- Paraguay

17- Belanda

18- Jerman

19- Pantai Gading

20- Kroasia

21- Jepang

22- Australia

23- Republik Demokratik Kongo

24- Ghana

25- Ekuador

25- Afrika Selatan

27- Swedia

28- Austria

29- Bosnia dan Herzegovina

30- Aljazair

31- Senegal

32- Kepulauan Cape Verde

33- Iran

34- Korea Selatan

35- Turki

36- Skotlandia

37- Uruguay

38- Arab Saudi

39- Republik Ceko

40- Selandia Baru

41- Qatar

42- Curaçao

43- Panama

44- Yordania

45- Haiti

46- Uzbekistan

47- Tunisia

48- Irak