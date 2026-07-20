Dua tim Arab berada di posisi terbawah... FIFA merilis peringkat akhir tim-tim Piala Dunia

Piala Dunia 2026 telah berakhir, dengan tim nasional Spanyol dinobatkan sebagai juara untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Argentina (1-0) pada Minggu malam kemarin, dalam pertandingan final yang berlangsung hingga dua babak tambahan.
Piala Dunia 2026 diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan partisipasi 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Selain pertandingan final, timnas Inggris berhasil merebut posisi ketiga di Piala Dunia tersebut, setelah mengalahkan Prancis dalam pertandingan seru yang berakhir dengan skor (6-4).
Situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mempublikasikan daftar 48 tim peserta berdasarkan peringkatnya. Adapun bagi tim-tim yang tersingkir pada tahap yang sama, peringkatnya ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
- Jumlah total poin dari pertandingan di seluruh babak (pertandingan yang berakhir dengan adu penalti dianggap seri)
- Selisih gol dalam pertandingan di seluruh babak
- Jumlah gol yang dicetak dalam pertandingan di seluruh babak
- Jika masih terjadi kesamaan peringkat antara dua tim atau lebih setelah menerapkan kriteria di atas, maka mereka akan berbagi peringkat akhir yang sama.
Peringkat akhir adalah sebagai berikut:
1- Spanyol
2- Argentina
3- Inggris
4- Prancis
5- Norwegia
6- Belgia
7- Maroko
7- Swiss
9- Meksiko
10- Kolombia
11- Brasil
12- Amerika
13- Portugal
14- Kanada
15- Mesir
16- Paraguay
17- Belanda
18- Jerman
19- Pantai Gading
20- Kroasia
21- Jepang
22- Australia
23- Republik Demokratik Kongo
24- Ghana
25- Ekuador
25- Afrika Selatan
27- Swedia
28- Austria
29- Bosnia dan Herzegovina
30- Aljazair
31- Senegal
32- Kepulauan Cape Verde
33- Iran
34- Korea Selatan
35- Turki
36- Skotlandia
37- Uruguay
38- Arab Saudi
39- Republik Ceko
40- Selandia Baru
41- Qatar
42- Curaçao
43- Panama
44- Yordania
45- Haiti
46- Uzbekistan
47- Tunisia
48- Irak