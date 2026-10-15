Perjalanan lebih dari 11.000 kilometer yang harus ditempuh Borussia Dortmund untuk tiga laga tandang dalam waktu hanya enam hari belakangan ini sudah banyak dibahas menjelang pertandingan kedua mereka di Liga Champions musim ini. Mula-mula mereka bertandang ke wilayah utara Norwegia, tempat mereka kalah 0:1 (0:0) dari Bodö/Glimt pada Rabu malam, lalu ke ibu kota untuk menghadapi Union Berlin pada Sabtu, dan Selasa mendatang ke Azerbaijan yang jauh untuk menghadapi Sabah FK.

"Tidak ada tim di dunia yang bisa memainkan sebelas pemain yang sama sepanjang pertandingan dengan perjalanan seberat ini. Karena itu, hari ini kami melakukan perubahan," jelas pelatih BVB Niko Kovac menjelang laga melawan Bodö/Glimt kepada DAZN, mengenai alasan ia membuat lima perubahan pada susunan pemain inti dibandingkan saat bermain imbang 2:2 melawan Werder Bremen Jumat lalu.

Pemimpin lini belakang Nico Schlotterbeck, yang baru saja pulih dari cedera pergelangan kaki lagi, bahkan tidak ikut bepergian agar bisa beristirahat. Ramy Bensebaini menggantikannya dalam formasi tiga bek. Namun, Kovac juga membuat empat perubahan lain: Konstantinos Karetsas menggantikan Ethan Nwaneri, Samuele Inacio menggantikan Marcel Sabitzer, serta, yang cukup mengejutkan, Joey Veerman dan Fabio Silva menjadi starter menggantikan Felix Nmecha dan Serhou Guirassy.

BVB: "Rencana lapangan rumput sintetis" Niko Kovac yang gagal

"Saya harap kami membuat perubahan yang tepat," tambah Kovac sambil tersenyum. Ternyata tidak. Setidaknya, tidak sejak awal laga. Padahal, staf pelatih Dortmund menaruh harapan besar pada masuknya Karetsas dan Inacio untuk memperkuat serangan, terutama mengingat permukaan lapangan yang tidak biasa di Bodö. "Saya rasa pemain yang lebih kecil lebih mudah menyesuaikan diri di lapangan rumput sintetis. Karena itu, hari ini kami memilih Kosta, Samuele, dan juga Fabio, karena mereka lebih mudah menyesuaikan gerakan mereka dengan lapangan rumput sintetis di sini," terang Kovac sebelum kick-off.

Getty Images

Pertandingan berikutnya FCU Bundesliga 09.30 BVB

Namun, "rencana lapangan rumput sintetis" untuk membangun daya gedor melalui Karetsas, Inacio, dan Silva, yang lebih lincah dan lebih leluasa bergerak dibandingkan opsi lain, gagal total. Terutama Karetsas dan Inacio, dua pemain berbakat berusia 18 tahun itu, tampak tidak berada di posisi yang tepat, karena BVB bahkan tidak berhasil membawa mereka ke situasi yang memungkinkan mereka memanfaatkan keunggulan dalam duel satu lawan satu dan kombinasi cepat di ruang sempit. Efek yang diharapkan Kovac dari pilihan pemain berdasarkan permukaan lapangan itu pun kian memudar seiring berjalannya pertandingan.

Apa yang dikritik Niko Kovac setelah BVB kalah 0:1 dari Bodö/Glimt?

"Permainan kami saat menguasai bola sama sekali tidak bagus. Lawan jauh lebih lincah," kata Kovac. Ia harus mengakui bahwa untuk menjalankan rencana permainannya, akan jauh lebih baik jika sejak awal ia mengandalkan dinamika Nmecha atau Nwaneri serta kekuatan fisik Guirassy. Bodö/Glimt "jauh lebih baik dalam menyerang ruang di belakang pertahanan dibandingkan kami. Semua umpan kami mengarah ke kaki pemain, tidak ada yang dikirim ke belakang garis pertahanan. Dengan cara seperti itu, Anda tidak bisa mengacaukan organisasi lawan," ujar Kovac.

Belakangan, pelatih asal Kroasia itu mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak lebih cepat membenahi rotasinya yang kurang berhasil dan melakukan pergantian pemain saat jeda. Sebab, setelah pergantian babak, awalnya tidak ada yang berubah. Sementara BVB sama sekali kehilangan daya juang dalam perebutan bola, tuan rumah semakin berbahaya dan mencetak gol pembuka yang layak mereka dapatkan, yang akhirnya menjadi gol kemenangan, melalui Fredrik Sjövold pada menit ke-52.

"Kami selalu terlambat satu langkah, tidak cukup gigih dalam perebutan bola. Itu jauh dari cukup, itulah masalah kami hari ini," keluh bek tengah Waldemar Anton seusai laga kepada DAZN. "Sampai setelah kebobolan, kami sama sekali tidak menunjukkan permainan. Pada babak pertama, kami tidak bermain dengan semangat dan intensitas yang dibutuhkan untuk menang di sini," kecam Kovac. Setelah satu jam pertandingan berjalan, ia akhirnya menyadari perlunya perubahan dan melakukan empat pergantian pemain sekaligus yang membawa permainan ke arah lebih baik.

Felix Nmecha dan rekan-rekan membawa dinamika yang sama sekali berbeda bagi BVB

Gambaran pertandingan langsung berubah. BVB tiba-tiba tampil dinamis dan lebih terarah. Nmecha menjadi penggerak utamanya, menciptakan ancaman ke gawang dan menghadirkan serangan ke ruang di belakang pertahanan yang sebelumnya begitu kurang, mendorong tim maju, serta memberi lebih banyak dampak dalam beberapa menit pertamanya dibandingkan Veerman yang tampil mengecewakan selama satu jam. Dengan kekuatan fisiknya, Guirassy memberi pengaruh yang sama sekali berbeda terhadap para bek Bodö dibandingkan Silva. Ryerson dan Nwaneri juga memberi dorongan serangan yang sangat berbeda dibandingkan Karetsas dan Inacio sebelumnya.

Getty Images

Dortmund akhirnya berhasil mengacaukan pertahanan tim Norwegia itu, sesuatu yang diharapkan Kovac terjadi sejak menit pertama. "Pada babak kedua terlihat bahwa itu bisa dilakukan jika kami bermain lebih baik," simpul pelatih BVB itu dengan kesal. "Baru setelah empat pergantian pemain sekaligus kami tampil lebih baik dan mengambil kendali pertandingan," lanjutnya. Anton juga menegaskan: "Setelah kebobolan, barulah kami mulai bermain sepakbola."

Salah satu dampak dari kekecewaan di markas Bodö/Glimt adalah rotasi besar-besaran tampaknya tidak akan lagi menjadi pilihan sepanjang sisa rangkaian laga tandang BVB pekan ini, meski perjalanan mereka melelahkan. "Setiap pemain dalam skuad kami punya kualitas untuk bermain," tegas Kovac. Namun, ia juga mengakui tanggung jawabnya: "Hari ini itu tidak berhasil dan saya bertanggung jawab atasnya, karena sayalah yang menentukan susunan pemain."