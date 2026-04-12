'Dua tahun setelah hengkang, Toni Kroos dikabarkan akan kembali ke Real Madrid'

Toni Kroos akan kembali ke Real Madrid, demikian dilaporkan media Spanyol Diario AS. Mantan gelandang tersebut akan menjabat posisi di jajaran manajemen. Posisi apa tepatnya yang akan diembannya, masih belum jelas.

Gelandang asal Jerman ini telah menjadi ikon klub setelah bertahun-tahun mengabdi di Madrid. Dalam sepuluh tahun, Kroos tampil dalam 465 pertandingan, di mana ia mencetak 99 assist dan 28 gol. Kini, ia kemungkinan akan kembali ke klub tempat ia mengakhiri karier sepak bolanya dua tahun lalu pada musim depan.

Bersama Los Blancos, Kroos meraih kesuksesan demi kesuksesan. Ia memenangkan Liga Champions sebanyak lima kali dan menjadi juara liga empat kali. Ia juga memenangkan Copa del Rey beberapa kali dan meraih UEFA Super Cup sebanyak empat kali.

Pada 2024, gelandang tersebut mengakhiri kariernya di klub raksasa Spanyol tersebut dan sekaligus pensiun dari sepak bola profesional. Pemain asal Jerman yang kini berusia 36 tahun itu masih tinggal di Madrid dan telah mendirikan akademi sepak bola miliknya sendiri di dekat ibu kota.

Menurut media Spanyol, hubungannya dengan pengurus Madrid selalu baik. Presiden Florentino Pérez justru adalah orang yang mengambil inisiatif untuk mewujudkan kembalinya ikon klub tersebut.

Secara internal, menurut media tersebut, pembicaraan mengenai detail kembalinya Klinsmann sudah berlangsung intensif, namun keputusan bahwa pemain yang telah 114 kali membela tim nasional ini akan kembali, menurut Diario AS, sudah pasti.

Real Madrid sedang mengalami masa-masa sulit. Kritik terhadap permainan dan performa mereka semakin meningkat, dan situasi internal klub pun sudah tidak stabil sejak beberapa waktu lalu. Los Blancos melihat FC Barcelona menjauh dalam perebutan gelar juara akhir pekan ini, dan di Liga Champions, tim yang saat ini berada di peringkat kedua La Liga juga dihadapkan pada tugas yang sulit—namun tentu saja tidak mustahil. Mereka harus membalikkan defisit 1-2 melawan Bayern München di Jerman. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Rabu mendatang.