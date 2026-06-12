Dua tahun kemudian... Bellingham mengungkap kegagalan-kegagalan Inggris

Bintang Inggris Jude Bellingham membuat kejutan besar setelah secara terbuka mengakui bahwa suasana di balik layar kamp timnas Inggris tidak berjalan lancar di luar lapangan selama Euro 2024.

Meskipun "The Three Lions" berhasil mencapai final saat itu sebelum kalah dari Spanyol, skuad asuhan mantan pelatih Gareth Southgate itu tampil kurang meyakinkan dan membosankan sepanjang perjalanan mereka di Jerman; Pernyataan Bellingham ini datang dari dalam kamp Inggris saat ini di Amerika Serikat, bertepatan dengan upaya manajer baru Thomas Tuchel untuk membangun "ikatan persaudaraan" yang kokoh di dalam tim dengan tujuan meraih kejayaan di putaran final Piala Dunia musim panas ini.

Dalam wawancara di program "Lions' Den" milik timnas Inggris, Bellingham mengenang momen-momen di balik layar turnamen kontinental dua tahun lalu: "Di Euro, kami melakukan beberapa kesalahan di luar lapangan. Saya tidak merasa kelompok itu terhubung dan bersatu seperti yang diharapkan karena beberapa alasan; ekspektasi yang tinggi menjadi bagian dari krisis tersebut, karena setelah penampilan kuat kami di Piala Dunia 2018 dan Qatar 2022, kami memasuki turnamen itu sebagai salah satu dari tiga favorit utama untuk memenangkan gelar."

Bintang Real Madrid itu menambahkan: "Kami sama sekali tidak bermain dengan baik, jadi bahkan ketika kami menang, kami tidak merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang seharusnya; Anda harus memiliki mentalitas yang gigih dan keinginan untuk menang, tetapi sifat sepak bola membuat kemenangan berlalu dengan cepat, dan seharusnya kami lebih menikmati momen-momen bahagia itu."

Dia menambahkan: "Saya rasa kami telah belajar dari pengalaman-pengalaman itu sekarang, dan kami tahu betul bahwa pemain yang mencetak gol penentu kemenangan di final Piala Dunia tidak selalu bintang yang Anda andalkan, jadi semua orang harus siap, dan setiap pemain harus merasa dicintai dan dihargai serta menjadi bagian tak terpisahkan dari tim, dan yang terpenting adalah menikmati perjalanannya."

Inggris lolos secara dramatis ke Euro 2024 berkat tendangan backheel ganda Bellingham di detik-detik terakhir melawan Slovakia di babak 16 besar, sebelum mengalahkan Swiss melalui adu penalti, lalu menaklukkan Belanda dengan gol penentu di semifinal. Meskipun golnya ke gawang Slovakia tetap terukir sebagai salah satu momen bersejarah, Bellingham mengakui bahwa kenangan itu membuatnya merasa tidak nyaman, dengan mengatakan: "Saya ingat bagaimana perasaan saya saat itu, situasinya sangat buruk dan kami hampir tersingkir dari turnamen; saya teringat saat masih kecil dan menyaksikan Inggris tersingkir dari turnamen besar oleh tim-tim yang lebih lemah, dan saya berkata dalam hati: Ya Tuhan, saya hampir menjadi bagian dari momen yang menggoncang seluruh dunia sepak bola Inggris."

Dan terkait Piala Dunia saat ini, Bellingham tengah berjuang keras untuk mendapatkan tempat starter dalam susunan pemain awal Tuchel melawan Kroasia pada Rabu mendatang, di mana pelatih asal Jerman itu menempatkannya dalam persaingan langsung dan terbuka dengan Morgan Rogers untuk posisi playmaker; meski persaingan sengit ini memperkuat posisinya setelah penampilannya yang gemilang dalam laga persahabatan terakhir melawan Kosta Rika, ia menegaskan kedalaman hubungannya dengan Rogers, sambil berkomentar: "Morgan adalah orang yang luar biasa dan sedikit berisik, dan kami sering terlibat dalam diskusi yang berubah menjadi perdebatan sengit, tapi kami bersaing seperti saudara. Pelatih menjelaskan kepada kami bahwa kami bermain di posisi yang sama, tetapi situasinya kini lebih fleksibel setelah dia melihat kami bermain di posisi yang berbeda, dan saya benar-benar tidak menyimpan dendam ketika dia bermain dan saya duduk di bangku cadangan."