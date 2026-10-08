Dua tahun baru: Perkembangan penting yang memicu perang antara Perez dan Tebas

Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Kamis ini, perkembangan baru yang mengisyaratkan berlanjutnya ketegangan yang tengah terjadi antara Real Madrid, di bawah kepemimpinan Florentino Perez, dan asosiasi LaLiga, yang dipimpin Javier Tebas.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Real Madrid akan tetap menjadi anggota komite delegasi Liga Spanyol untuk dua tahun ke depan, sebagai salah satu dari enam tim divisi pertama, bersama enam tim divisi kedua. Real Madrid bergabung dengan komite tersebut pada 2024 setelah absen selama empat tahun, dan ketika itu didukung oleh Real Sociedad dan Real Valladolid.

Kali ini, Real Madrid mempertahankan kursinya di komite dengan dukungan dari dua klub, Real Sociedad dan Athletic Bilbao.

Terpilihnya Real Madrid ini datang di tengah konflik yang terus berlangsung antara klub, di bawah kepemimpinan Florentino Perez, dan Javier Tebas, presiden asosiasi Liga Spanyol.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Konflik ini kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir setelah derby Madrid, dan belakangan karena pengaduan yang diajukan kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) terkait kasus Negreira, yang telah dikonfirmasi oleh badan sepak bola benua itu sepekan lalu.

Tugas-tugas komite tersebut mencakup hal berikut:

1- Meminta diselenggarakannya rapat majelis umum dan melaksanakan dengan benar kesepakatan-kesepakatan yang telah disahkan oleh majelis umum dan/atau dewan divisi.

2- Mengusulkan penunjukan, pembatalan, dan pemilihan kembali auditor eksternal kepada majelis umum, berdasarkan usulan dari komite audit dan pengawasan internal.

3- Menegosiasikan, dan bila diperlukan, menyetujui, dengan tunduk pada pengesahan majelis umum luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (f) anggaran dasar, kesepakatan-kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Spanyol, Asosiasi Sepak Bola Eropa, dan lembaga-lembaga publik.

4- Menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak yang diangkat oleh anggota mana pun berkaitan dengan isu-isu yang telah disetujui oleh badan yang berwenang, dengan menghormati hierarki organik serta ketentuan hukum dan peraturan dalam segala kondisi.

5- Mengusulkan dibukanya prosedur disipliner.

6- Menerbitkan laporan-laporan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bila diperlukan dapat didelegasikan kepada direktur hukum.

Pendelegasian ini harus diberikan oleh mayoritas yang disyaratkan untuk mengambil keputusan atas persoalan yang tercakup dalam bagian ini.

7- Menyusun anggaran Liga Spanyol serta menyusun laporan, perhitungan laba dan rugi, dan penyelesaian anggaran.

8- Merekomendasikan aturan dan standar penyusunan anggaran oleh para anggota asosiasi Liga Spanyol (LaLiga).

9- Menunjuk anggota komite audit dan pengawasan internal berdasarkan usulan presiden.

Sudah menjadi hal yang lazim bagi Real Madrid untuk menyatakan pertentangan dan penolakannya terhadap usulan-usulan asosiasi Liga Spanyol di forum ini, di mana klub biasanya diwakili oleh direktur umum klub, Jose Angel Sanchez.