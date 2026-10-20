Paris Saint-Germain menerima pukulan telak di awal laga, dalam pertandingan puncak melawan Barcelona, pada matchday ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Sebelum laga malam ini dimulai, Saint-Germain menempati posisi pertama dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Barcelona yang berada di posisi kedua.





Pada menit ke-20, Ousmane Dembele melancarkan serangan berbahaya untuk Paris Saint-Germain, namun ia merasakan nyeri otot hingga berhenti berlari dan memberi isyarat kepada tim pelatih.



Dembele keluar dari lapangan dengan nyeri pada otot hamstring, sehingga pelatih Luis Enrique memasukkan rekannya Ferran Torres dalam pergantian terpaksa.

Pada menit ke-27, Dani Olmo, pemain Barcelona, terjatuh setelah berbenturan dengan Vitinha, dan setelah menerima perawatan di lapangan, tim pelatih Barca yang dipimpin Hansi Flick memutuskan untuk menggantinya.

Flick memasukkan Fermin Lopez menggantikan Olmo, juga dalam pergantian terpaksa.